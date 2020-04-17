«Фармасинтез» получил от ФРП 1 млрд рублей на увеличение производства Калидавира

Заемные средства помогут на 30–40% нарастить производство АРВ-препарата Калидавир (лопинавир+ритонавир), применяемого в лечении коронавирусной инфекции, рассказал Vademecum президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Дженерик оригинальной Калетры от AbbVie планируется поставлять и на экспорт. Заемные средства помогут на 30–40% нарастить производство АРВ-препарата Калидавир (лопинавир+ритонавир), применяемого в лечении коронавирусной инфекции, рассказал Vademecum президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Дженерик оригинальной Калетры от AbbVie планируется поставлять и на экспорт.

«Фармасинтез» получил от Фонда развития промышленности (ФРП) два льготных займа на сумму 1 млрд рублей под 1%. Средства будут направлены на проект по организации бесперебойного производства Калидавира.

Препарат производится на иркутском заводе «Фармасинтез». Субстанция выпускается на заводе, входящем в группу «Братскхимсинтез», ее производство тоже будет увеличено, пояснил Пуния. Сейчас в сутки производится 10 тысяч упаковок лекарства, этот объем «с учетом огромной потребности в препарате», в том числе заявок, поступающих из других стран, планируется увеличить на 30–40%.

Комбинация лопинавир+ритонавир входит в утвержденные временными рекомендациями Минздрава схемы по лечению, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции. Препарат есть в проекте ВОЗ Solidarity, подразумевающем проведение клинических исследований потенциально эффективных препаратов от COVID-19.

Оригинальный препарат Калетра от AbbVie, защищенный до 2024 года патентом, выпускается на мощностях группы «Р-Фарм». «Фармасинтез» сумел обойти патент и первым вывести на отечественный рынок свой дженерик.

Лопинавир+ритонавир стал среди АРВ-препаратов лидером госзаказа за первые восемь месяцев 2019 года: регионы и Минздрав закупили препарат на 8,2 млрд рублей.

«Фармасинтез» – российская компания, основанная Викрамом Пунией в 1997 году. Большинство продуктов в портфеле компании – дженерики противоопухолевых и АРВ-препаратов. Выручка АО «Фармасинтез», по данным СПАРК, за 2018 год составила 12,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 млрд рублей.