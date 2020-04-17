Пенсионеры Москвы и Петербурга получат от фармкомпаний бесплатные наборы лекарств

ГК «Эркафарм», управляющая аптечными сетями «Озерки» и «Доктор Столетов», столичная сеть «Самсон-фарма», фармпроизводители «Босналек» и «Обновление» при поддержке ОНФ сформировали несколько тысяч наборов наиболее востребованных препаратов сердечно-сосудистой и противопростудной группы для передачи пенсионерам и малоимущем семьям Москвы и Санкт-Петербурга. ГК «Эркафарм», управляющая аптечными сетями «Озерки» и «Доктор Столетов», столичная сеть «Самсон-фарма», фармпроизводители «Босналек» и «Обновление» при поддержке ОНФ сформировали несколько тысяч наборов наиболее востребованных препаратов сердечно-сосудистой и противопростудной группы для передачи пенсионерам и малоимущем семьям Москвы и Санкт-Петербурга.

Доставку пакетов до адресатов осуществят волонтеры общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Сейчас бизнесу особенно важно проявить социальную ответственность и помочь особо уязвимым группам населения, – считает генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова. – Мы не могли оставить без внимания предложенную Общероссийским народным фронтом инициативу. Кроме того, мы объявляем о дополнительной скидке на все товары в аптеках «Озерки» в Санкт-Петербурге и Москве и бесплатной доставке лекарств для всех граждан категории 65+. От себя лично прошу пожилых людей оставаться дома, об обеспечении лекарствами позаботимся мы».

«Сегодня непростое время для всех нас, но с особенным вниманием и заботой нужно отнестись к людям, которые находятся в группе риска, – говорит глава евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева. – Чтобы они могли максимально соблюдать самоизоляцию, мы решили сформировать для них наборы наиболее востребованных лекарств. В наборе наш популярный препарат от инфекций горла Лизобакт, который поможет активировать неспецифический иммунный ответ в полости рта и горла, что важно в условиях вирусной эпидемии».

По словам замруководителя исполкома ОНФ Дмитрия Поликанова, к всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» подключились уже более 7 тысяч партнеров, и поток их не иссякает; «Вместе мы сможем преодолеть трудные времена, а наработанный опыт партнерства, безусловно, пригодится и в посткоронавирусную эпоху».

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Участники акции – ОНФ, Фонд «Росконгресс», Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

ГК «Эркафарм» управляет 1 168 аптеками в 8 федеральных округах, работающими в разных форматах под брендами «Доктор Столетов», «Озерки», «Супераптека», «Первая помощь» и др.

АО «Босналек» – фармацевтическая компания, основанная в 1951 году в Сараево (Босния и Герцеговина), имеющая в своем портфеле более 160 лекарственных препаратов для перорального, парентерального и наружного применения. Компания представлена в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, СНГ и Юго-Западной Азии.

«Самсон-фарма» – основанная в 1993 году аптечная сеть, включающая 70 точек, расположенных во всех округах Москвы и предлагающая покупателям более 30 000 наименований лекарственных средств.

Фото: tamlife.ru

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