Общественники обратили внимание на использование патентов на ЛП в борьбе с COVID-19

Общественные организации, работающих в сфере улучшения доступа к лекарствам для лечения социально значимых заболеваний (ВИЧ, вирусные гепатиты, туберкулез), подписали открытое обращение к правительствам стран Восточной Европы и Центральной Азии с призывом изучить возможности для использования патентов на лекарства и иные технологии в интересах общественного здоровья и, если необходимо, внести соответствующие поправки в законодательство.

Как сообщает Международная коалиция по готовности к лечению, ранее подобные инициативы на фоне эпидемии COVID-19 были предприняты в ряде стран мира, например, в Австралии, Бразилии, Германии, Израиле, Канаде, Чили, Эквадоре.

При необходимости в срочном порядке внести изменения, наделяющие правительства и/или уполномоченные им органы (в том числе министерства здравоохранения) правом принимать решения об использовании изобретений в интересах общественного здоровья без согласия патентообладателя с выплатой соразмерного вознаграждения, и/или, если требуется, расширяющие и уточняющие данное право, в том числе с указанием на возможность неприменения режима эксклюзивности данных регистрационного досье, – сказано в обращении.

gmpnews