Аптеки зафиксировали резкое падение продаж в период самоизоляции Общественники обратили внимание на использование патентов на ЛП в борьбе с COVID-19 » Правительству поручено сократить сроки исследований и регистрации лекарств Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в регионах Российской Федерации. Так Правительству РФ поручено принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие: упрощение порядка и сокращение сроков проведения доклинических, клинических исследований и государственной регистрации иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также возможность проведения клинических исследований параллельно с проведением доклинических исследований;

осуществление мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения. Срок для реализации указанных поручений определен – 15 мая 2020 года. gmpnews