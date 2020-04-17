Аптеки зафиксировали резкое падение продаж в период самоизоляции

Ситуативный всплеск продаж лекарственных препаратов в марте, вызванный пандемией коронавируса, сменился значительным падением. После введения режима самоизоляции в стране объемы реализации аптечной розницы стали резко снижаться, что требует от нее новых подходов в ведении бизнеса. Эту тенденцию обозначили представители крупнейших аптечных сетей на онлайн-саммите «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованном infor-media 15 апреля.

Как отметили участники саммита, ажиотажный спрос на лекарства начался в конце февраля и длился до второй половины марта, но затем сменился резким падением.

«Отрицательная динамика связана с тем, что достаточно большой объем лекарственный препаратов был куплен за одну неделю, с 12 по 20 марта. Был аномальный рост спроса. Люди, опасаясь резкого роста цен, сметали все подряд, особенно импортные товары. Но уже вторую неделю подряд мы не наблюдаем никакого роста, идет спад и разрыв очень сильный. В Москве падение продаж составляет 25%, в регионах около 10%, но даже регионы по этому показателю уже догоняют Москву», — отметил генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Снижение продаж ломает всю цепочку взаимоотношений производителей, дистрибьюторских компаний и розницы.

«В мае и июне начнутся неплатежи дистрибьюторам со стороны аптек, и они будут более глубокими, чем обычно. Из-за чего? Из-за того, что многие сформировали гиперстоки, а реальный спрос упал из-за карантина. Такой объем падения никто не предполагал, рухнуло все. И эта глубина обострила другие проблемы, в том числе кассовые разрывы и так далее. Сейчас, как говорят в компании «Пульс», все работают по принципу «Обещание ничего не значит», дистрибьюторам нужны гарантии», — отмечает владелец аптечной сети «Здоровье» (Усть-Лабинск) Василий Слепов.

По прогнозам представителей аптечных сетей, падение продаж препаратов в мае по отношению к апрелю составит не менее 15%. В этих условиях компаниям необходимо перестраивать принципы своей работы и подготовить «стресс-сценарий».

«Когда в марте мы увидели, что потребители покупают препараты, которые можно приобрести впрок, сразу поняли, что больше они покупать не будут. Тогда мы начали «сушить остатки», более активно работать с ассортиментом, сокращать его и оставлять только самое ликвидное для сохранения работоспособности предприятия», — отметил Слепов.

По его словам, в этой ситуации выиграют маркет-плейсы. «Сложно будет тем, кто планирует продавать только лекарства – рентабельность низкая. С другой стороны, работает система «фулл-баскет», когда клиент заказывает все и разом, в том числе лекарственные препараты. И привозит все это один курьер», — прогнозирует Слепнев.

На плюсы диверсификации бизнеса указала и коммерческий директор «Магнит Фарма» Юлия Собакина:

«Предложение «Магнита» как семьи магазинов сейчас очень актуально. В самоизоляции люди часто сокращают свои маршруты и, направляясь в магазин, пытаются оптимизировать свои покупки, поэтому приобретают необходимые им лекарства в наших аптеках. Так что у нас позитивная динамика».

По словам Дмитрия Руцкого, пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для аптечной розницы и дала повод руководителям сетей пересмотреть свои экономические модели, модели управления и матрицы.

«Приоритетом сейчас должно стать создание эффективной экономической модели, работающей в кризисных условиях», — отметил он.

gmpnews