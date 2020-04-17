Fujifilm к июлю увеличит производство препарата «Авиган» в 2,5 раза

Корпорация FUJIFILM объявила, что она расширила производственные мощности на заводе FUJIFILM Toyama Chemical, чтобы увеличить выпуск своего противовирусного препарата «Avigan® Tablet» (favipiravir) – «Авиган» (фавипиравир), применяемого сегодня для лечения пациентов с COVID-19, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Для дальнейшего увеличения поставок «Авигана», Fujifilm выделяет дополнительные мощности и на заводе FUJIFILM Wako Pure Chemical (в Японии) для производства фармацевтических промежуточных продуктов, которые используются для производства препарата Avigan. Кроме того, Fujifilm установила стратегические партнерские отношения с отечественными и зарубежными компаниями для различных производственных процессов, как то получение сырья и фармсубстанций.

Fujifilm ожидает постепенного увеличения ежемесячного производства Avigan до 100 000 курсов лечения* к июлю 2020 года, а это примерно в 2,5 раза больше чем в начале марта. Кроме того, к сентябрю 2020 года планируется достичь выпуска до 300 000 курсов лечения.

Согласно информации компании, правительство Японии намерено сформировать запас препарата объемом 2 млн курсов лечения.

«Авиган» одобрен в Японии для производства и продажи в качестве противовирусного препарата, который избирательно ингибирует вирусную РНК-полимеразу, необходимую для репликации вируса гриппа. Благодаря такому механизму, «Авиган» может оказывать противовирусное действие и на коронавирус SARS-CoV-2, поскольку коронавирусы, как и вирусы гриппа, представляют собой одноцепочечные РНК-вирусы, которые также зависят от вирусной РНК-полимеразы.

*Курс лечения — это количество таблеток Avigan, рекомендованное Ассоциацией по инфекционным болезням Японии для лечения COVID-19. Согласно рекомендации, 14-дневный режим лечения включает: две нагрузочные дозы по 1800 мг каждая в первый день, а затем две поддерживающие дозы по 1000 мг каждая в дни со 2 по 14.

gmpnews