Индия согласовала продажу гидроксихлорохина Малайзии для борьбы с COVID-19

Решение Индии продать востребованный препарат Малайзии свидетельствует об изменении отношений между странами, которые испортились из-за неоднократной критики премьер-министра Малайзии индийской стороной.

«Страны будут нуждаться друг в друге для борьбы с этой пандемией, – сказал агентству Reuters представитель Индии, знакомый с деталями переговоров с Малайзией. – Во всем мире будет новый расклад отношений».

Напомним, что на сегодня Индия является крупнейшим в мире производителем гидроксихлорохина, но поскольку после того как стало известно о его потенциале в борьбе с COVID-19 и продажи препарата резко выросли по всему миру, то правительство Индии в марте месяце было вынуждено приостановить экспорт гидроксихлорохина, дабы обеспечить внутренний спрос.

В апреле Нью-Дели частично снял запрет на экспорт данного противомалярийного препарата для некоторых соседних стран, а также тех стран, которые особенно сильно пострадали от пандемии коронавируса.

«14 апреля Индия разрешила Малайзии импортировать 89 100 таблеток», – сказал заместитель министра иностранных дел Малайзии Камарудин Джафар (Kamarudin Jaffar).

Согласно проколам лечения, Малайзия намерена использовать гидроксихлорохин для комбинированной терапии пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания.

Однако стоит заметить, что на сегодняшний день так и не собрано достаточное количество доказательств того, что препарат оказывает какое-либо влияние на вирус.

Исследования во Франции показали, что некоторые пациенты с COVID-19 почувствовали улучшение, но не было никакого способа узнать, был ли причиной этому гидроксихлорохин. Согласно результатам другого исследования во Франции и в Китае, опубликованным в апреле, – не выявлено пользы у пациентов, получавших препарат. Сейчас проводятся ещё десятки других клинических исследований по всему миру.

Малайзия занимает третье место по количеству инфицированных COVID-19 в Юго-Восточной Азии с 5072 случаев, 83 из которых умерли (данные на 15 апреля).

Уточняется, что компании Teva Pharmaceutical Industries, IPCA Laboratories и Cadila Healthcare являются одними из ведущих поставщиков гидроксихлорохина Индии. Недавно Cadila заявила, что увеличила производство препарата в десять раз, до 30 тонн в месяц, и готова при необходимости производить ещё больше.

gmpnews