Правительство распорядилось лечить пациентов с COVID-19 китайским гидроксихлорохином

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля 2020 года обязал НМИЦ кардиологии обеспечить частные и государственные учреждения, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, незарегистрированным противомалярийным препаратом гидроксихлорохин. В общей сложности 66,8 тысячи упаковок лекарства производства Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) поставлены из Китая на безвозмездной основе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 апреля 2020 года обязал НМИЦ кардиологии обеспечить частные и государственные учреждения, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, незарегистрированным противомалярийным препаратом гидроксихлорохин. В общей сложности 66,8 тысячи упаковок лекарства производства Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) поставлены из Китая на безвозмездной основе.

Мониторинг эффективности и безопасности препарата поручен Роспотребнадзору.

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, который наряду с хлорохином и мефлохином рекомендуется Минздравом в действующей версии схем лечения коронавирусной инфекции. Помимо него, в схему вошли антиретровирусный препарат лопинавир+ритонавир, антибиотик азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином, препараты интерферонов. Все эти лекарства рекомендованы на основе анализа литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией.

В России препараты на основе гидроксихлорохина зарегистрированы у «Биокома», индийской Ipca Laboratories (ТН – Иммард), французской Sanofi (Плаквенил), канадской Apotex (Гидроксихлорохин). Все они имеют дозировку 200 мг, тогда как китайская компания готова предоставить препарат в дозировке 100 мг.

«Биоком» в апреле 2020 года начал третью фазу клинических испытаний эффективности и безопасности гидроксихлорохина в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследование должно завершиться в марте 2021 года.

Департамент здравоохранения Москвы также испытывает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19 у медицинских работников.

Компания SPH – партнер «Биокада», принадлежащего «Фармстандарту» и Дмитрию Морозову. В 2019 году стороны договорились о создании совместного предприятия на территории Большого Китая (материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань). «Биокад», по условиям договора, должен предоставить SPH постоянные и исключительные права на разработку, производство и коммерциализацию шести собственных биофармацевтических продуктов.