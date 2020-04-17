Cannabics Pharma разрабатывает новый препарат на основе каннабиса для лечения рака

Cannabics Pharmaceuticals Inc., лидер в области персонализированных препаратов с использованием каннабиноидов, ориентированных на онкозаболевания, объявила о завершении доклинической стадии разработки нового препарата, содержащего каннабиноиды, которые продемонстрировали противоопухолевые свойства в исследованиях, проводимых в исследовательском центре компании High Throughput Screening (HTS) в Израиле, специализирующейся на раке желудочно-кишечного тракта.

Дальше компания планирует изучить уже в клинических испытаниях безопасность и эффективность нового препарата, который содержит высокие концентрации каннабиноидов CBDV и CBGA . Эти каннабиноиды продемонстрировали сложный комбинаторный противоопухолевый эффект и не обладают психоактивным действием, что позволяет лечить пациентов высокими дозами без интоксикации.

Отмечается, что Cannabics Pharmaceuticals Inc. – это американская компания, разрабатывающая платформу, которая использует новые инструменты скрининга для создания препаратов, основанных на каннабиноидах, для терапии рака, при этом упор делается на профиль пациента. Разрабатывая инструменты для индивидуальной оценки эффективности, Cannabics помогает перенести каннабиноиды в будущее терапии рака. Компания занимается исследованиями и разработками в Израиле, где имеет лицензию Минздрава на проведение научных и клинических исследований по составам каннабиноидов в онкологии.

gmpnews