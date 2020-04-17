Минздрав проводит аукционы на закупку вакцин и анатоксинов

Минздрав объявил аукционы на поставку вакцин и анатоксинов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок.

Минздрав проводит аукционы на поставку вакцин и анатоксинов. Информация об этом размещена на сайте zakupki.gov.ru. Планируется закупить шесть вакцин и два анатоксина:

— Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации), лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 911 794,02 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

— Вакцина для профилактики кори, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 68 616 042,60 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

— Вакцина для профилактики кори и паротита, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 260 191 728,63 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

­- Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, суспензия для внутримышечного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 464 072,37 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

— Анатоксин столбнячный, суспензия для подкожного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 957 352,28 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

— Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, суспензия для внутримышечного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 780 046,41 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

— Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов), суспензия для внутримышечного и подкожного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 51 494 847,60 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

— Вакцина для профилактики туберкулеза, лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 903 720,70 руб.

Окончание подачи заявок: 27.04.2020.

Елена Сидорова

pharmvestnik