Glenmark и Hikma коммерциализируют в США препарат для лечения аллергического ринита Glenmark Specialty S.A. (швейцарское подразделение компании Glenmark) и компания Hikma Pharmaceuticals PLC (Hikma) заключили эксклюзивное лицензионное соглашение на коммерциализацию препарата Ryaltris в США. Это четвертое региональное партнерство для компании Glenmark по коммерциализации препарата Ryaltris. До этого подобные партнерства Glenmark уже заключила в Китае, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Ryaltris (Олопатадина гидрохлорид [665 мкг] и мометазона фуроат [25 мкг]), назальный спрей — новая фиксированная комбинация антигистаминного компонента и интраназального стероида — показан для лечения симптомов сезонного аллергического ринита у пациентов старше 12 лет. По условиям партнерства, компания Glenmark отвечает за разработку препарата и за подачу досье в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA, US FDA). Hikma будет отвечать за коммерциализацию продукта в США после его одобрения. Hikma также сможет производить этот продукт на своих производственных мощностях в городе Колумбус, штат Огайо. Glenmark будет получать выплаты после завершения ключевых этапов соглашения, а также роялти. «Мы рады, что наше партнерство с компанией Hikma состоялось именно по препарату Ryaltris, так как данный препарат стратегически подходит к их портфелю брендированных назальных спреев, — прокомментировал председатель правления и управляющий директор компании Glenmark Гленн Салданха. — Это партнерство даст нам возможность выхода на один из крупнейших рынков в мире. Этот шаг соответствует нашему видению сделать Ryaltris первым глобальным брендом, который Гленмарк планирует представить на многих международных рынках». Президент компании Hikma Generics Брайн Хоффман отметил, что партнерство с Glenmark «построено на наших лидирующих позициях на рынке противоаллергических назальных спреев. Данное партнерство также позволит нам достичь целей по укреплению нашего специализированного бизнеса в США». «Hikma является крупнейшим поставщиком дженериковых назальных спреев в США. Появление препарата Ryaltris в портфеле — значимый шаг к расширению нашего лидерства и в области брендированных лекарств, — добавил он. — Важно отметить, что это позволит нам использовать специализированную команду полевых сил, которая уже сейчас работает со специалистами здравоохранения. Мы ожидаем момента, когда сможем обеспечить доступность этого варианта лечения миллионам пациентов в США». * На момент публикации, препарат Ryaltris® не зарегистрирован на территории РФ. Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd pharmvestnik