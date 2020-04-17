Abbott Labs завершила I квартал с ростом объема продаж

Компания вывела на рынок три тест-системы с середины марта текущего года, в т.ч. для выявления антител к коронавирусу и экспресс-систему, сообщает Reuters.

Акции компании выросли на 6% — до 96,48 долл.

При этом, несмотря на спрос на системы диагностики коронавирусной инфекции, отмена плановых хирургических операций, ограничение передвижения значительно снизили спрос на медоборудование и другие системы лабораторной диагностики.

Как отметил исполнительный директор Abbott Laboratories («Эбботт Лабораториз»), II квартал станет самым сложным для компании, особенно для ее лабораторного бизнеса. Поэтому компания пока не будет прогнозировать годовой результат. Прогноз появится во второй половине года.

В компании надеются, что бизнес начнет стабилизироваться с III квартала, когда возобновятся плановые операции и увеличится спрос на лабораторную диагностику. По словам руководителя Abbott, признаки стабилизации уже наблюдаются в Китае.

Квартальный объем продаж подразделения по производству средств диагностики сократился на 1% и составил 1,83 млрд долл., несмотря на рост спроса на систему мониторинга уровня глюкозы в крови FreeStyle Libre в Японии на фоне ее включения в программу медицинского страхования. Продажи системы выросли на 60% и составили более 600 млн долл.

Объем продаж подразделения по производству искусственного питания увеличился на 6,3% — до 1,9 млрд долл. благодаря росту спроса на детское питание.

Квартальная прибыль на акцию за исключением разовых статей составила 0,65 долл., а не 0,58 долл., как ожидалось ранее.

Объем продаж за отчетный период составил 7,73 млрд долл. против 7,34 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Илья Дугин

pharmvestnik