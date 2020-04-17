Правительство решило не утверждать список системообразующих предприятий

Михаил Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий из-за постоянно меняющейся ситуации в связи с эпидемией.

Правительство России приняло решение утверждать список системообразующих предприятий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 16 апреля на заседании Правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По словам Мишустина, в непростой ситуации из-за эпидемии коронавируса ситуация может динамически так или иначе меняться и компании могут входить-выходить из этого списка. Принято решение, что отраслевые министерства будут вести эти списки и представлять в правительство , «потому что очень много будет вопросов, когда будет утвержден такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала».

«И здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям мы выбираем компании, и с точки зрения угроз, ситуаций, связанных с жизнедеятельностью этих компаний, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает нам жизнедеятельность людей и бизнеса», – уточнил глава правительства.

По его словам, это должна быть постоянная работа отраслевых министерств.

В начале апреля сообщалось, что перечень системообразующих компаний готов, и в него вошло 646 предприятий, в том числе ряд них представляют фармотрасль: АО «Р-Фарм», ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», АО «Биннофарм», ОАО «Биосинтез», ПАО «Фармстандарт» и ФГУП «НПО Микроген», две аптечные сети: ООО «Нео-Фарм» и ПАО «Аптечная сеть 36,6», а также сеть медицинских клиник АО «Группа компаний «Медси».

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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