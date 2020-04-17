Moderna получит от BARDA 483 млн долларов на завершение исследований вакцины против COVID-19

Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA) готово финансировать доведение вакцины против COVID-19 от компании Moderna до стадии регистрации.

BARDA выделяет 483 млн долл. на проведение клинических исследований III фазы и расширение производства экспериментальной вакцины против COVID-19 от компании Moderna, сообщает FierceBiotech.

Тестирование вакцины проводят Национальные институты здравоохранения США (NIH). В клиническом исследовании (КИ) I фазы здоровым добровольцам вводят три различных дозы экспериментальной вакцины mRNA-1273. Завершилось исследование I фазы в группе с участием 45 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Сейчас NIH проводят набор участников еще в две возрастные группы – 51-70 лет и от 71 года.

При благоприятном развитии событий Moderna планирует начать КИ II фазы во 2-м квартале, а III фазы – осенью 2020 года. Компания объявила о планах расширения производства вакцины в текущем году. Для этого планируется увеличить штат в США на 150 человек.

BARDA приняло решение о выделении финансовых средств через несколько недель после заявления генерального директора Moderna Стефана Банселя, сделанного компании Goldman Sachs. Вакцина может быть предоставлена некоторым категориям работников, например работникам здравоохранения, уже осенью 2020 года по процедуре применения в чрезвычайных ситуациях, сказал Бансель.

Татьяна Кублицкая

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