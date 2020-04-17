Минздрав перенес сроки поставок препаратов для лечения ВИЧ из-за угрозы дефицита

Министерство здравоохранения сдвинуло сроки доставки препаратов для лечения ВИЧ в связи с нехваткой субстанций для изготовления лекарственных средств. Пациенты опасаются, что это может вызвать дефицит АРВ-препаратов в регионах. В Минздраве заявили, что приняли решение по просьбе поставщиков, а запасов лекарств для пациентов в России хватит на полгода.

Министерство здравоохранение приняло решение перенести сроки поставок препаратов дарунавир, ламивудин, ламивудин/ зидовудин. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе министерства. Поставки запланированные на апрель и май были перенесены на июнь, сентябрь и ноябрь этого года. Это связано с обращением участников аукционов, которые сообщали, что не могут осуществить поставки вовремя из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, объяснили в Минздраве.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами, вязанными с эпидемией коронавируса на территории Китая, возникла острая дефектура субстанции как в Китае, так и в Индии. Сроки поставки субстанции по независящим от нас сильно затягиваются. Наработку готовой продукции и поставки ее по контракту в данных условиях невозможно выполнить. Просим вас рассмотреть вопрос увеличения срока поставки препарата до 30 июня 2020 года», — указывали в обращениях поставщики.

В связи с этим активисты общественного движения «Пациентский контроль» направили правительство обращение, с текстом которого ознакомился «ФВ». В письме уточняется, что по шести аукционам сроки поставок сдвинулись по меньшей мере на полтора месяца. Речь идет о контрактах, заключенных с фирмами «Алвилс», «Биотэк», «Примафарм» и «Р-фарм». Однако в пресс-службе «Р-Фарм» сообщили «ФВ», что не отправляли запросы с просьбой о переносе сроков поставок.

Глава отдела мониторинга общественной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru) Алексей Михайлов сообщил, что в результате переноса сроков поставок проблемы в основном могут возникнуть с препаратом ламивудин/ зидовудин. По его словам это связано с тем, что в прошлом году препарат закупили в меньшем объеме, чем в 2018 году.

В пресс-службе Минздрава в свою очереть отметили, что урегионов есть 6-ти месячный запас указанных препаратов.

Маргарита Грошева

Елена Калиновская

pharmvestnik