Инвесторы AstraZeneca возмутились размером зарплаты исполнительного директора

Когда зарплата исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорио составляла 13 млн долл., он называл себя самым низкооплачиваемым руководителем в фармотрасли.

Теперь, когда AstraZeneca («АстраЗенека») месяцем ранее объявила о том, что его зарплата составит 18,5 млн долл., возмутились уже инвесторы компании, посчитав, что это слишком много, пишет Endpoints News.

Они предупредили, что не поддержат компенсационный пакет Паскаля Сорио и политику вознаграждения сотрудников компании в целом на ежегодной конференции 29 апреля.

Инвесторов не устраивает сумма пенсионных выплат, включенных в ежегодный компенсационный пакет Паскаля Сорио. Акционеры требовали сократить пенсионные выплаты с 30% до среднего показателя для работающих британцев. Компания сократила их до 20%, что все равно намного выше среднего уровня по стране.

Хотя 18,5 млн долл. это почти ничто по сравнению с зарплатами руководителей некоторых американских фармкомпаний, которые могут доходить до 50 млн долл. в год, в Европе инвесторы традиционно занимают жесткую позицию в отношении зарплат топ-менеджеров.

Инвесторы AstraZeneca возмущены еще и тем фактом, что совет директоров компании без их ведома определил главе компании размер премии по итогам года и увеличил объем вознаграждения в рамках программы долгосрочного стимулирования с 500 до 550%. Последний пункт особенно разозлил акционеров, так как руководители многих компаний пошли на добровольное снижение зарплаты на фоне нестабильности экономики из-за коронавируса.

Илья Дугин

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