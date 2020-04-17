В «Генериум» подвели итоги десятилетнего проекта по лекобеспечению пациентов с гемофилией

Все российские пациенты на сегодня обеспечены отечественными рекомбинантными (генно-инженерными) препаратами для лечения гемофилии всех типов. Об этом заявил д.м.н., проф. Дмитрий Кудлай, генеральный директор АО «Генериум».

Задача Правительства РФ по обеспечению отечественными жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами для лечения гемофилии выполнялась усилиями одного фармпроизводителя — компании «Генериум». Проект предусматривал разработку, масштабирование и внедрение в практику полного пакета рекомбинантных факторов крови, произведенных полностью, от штамма-продуцента до готовой лекарственной формы.

Началось все еще 10 лет назад, когда был зарегистрирован первый из трех важнейших препаратов для лечения этого заболевания — эптаког альфа (Коагил-VII). Сегодня этот препарат нашел свое применение в различных областях здравоохранения, таких как акушерство, хирургия и других, но по-прежнему остается незаменимым в лечении гемофилии А и В с высоким титром ингибитора.

Вторым важным этапом в решении задачи по обеспечению пациентов с гемофилией современными лекарственными препаратами стала регистрация восьмого фактора свертывания крови — Октофактора. Благодаря этому удалось нивелировать риски, связанные с импортозависимостью государства, обеспечив пациентов с гемофилией А высокотехнологичным препаратом.

Заключительным этапом, позволившим снять с повестки дня вопрос об обеспечении российских пациентов с гемофилией рекомбинантными препаратами свертывания крови, стало включение в перечень высокозатратных нозологий IX фактора свертывания крови — Иннонафактора (нонаког альфа).

Включение стало возможным благодаря совместным усилиям губернатора Владимирской области, Минпромторга РФ, Минздрава РФ, а также письменному поручению Президента РФ Владимира Путина от 2014 года, которое касалось доступности российскому здравоохранению инновационных препаратов для лечения гемофилии, произведенных в России.

«Благодаря усилиям компании «Генериум», сегодня Россия обладает технологиями производства всех рекомбинантных факторов свертывания крови, — подчеркнул вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. — Выдающийся труд последних 10 лет, от создания молекул до практического применения, был ознаменован премией Правительства РФ в области науки и техники 2019 года и Премией Приоритет ТТП РФ».

«Учитывая современные требования к критериям доказательности в медицине, за эти 10 лет проведено 17 клинических исследований, включая регистрационные и пострегистрационные, — добавил Дмитрий Кудлай. — Их результаты были представлены в 85 научных статьях специализированных журналов и на 78 конференциях, из них 29 — международные. Проведен технологический трансфер на зарубежные партнерские площадки для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Мы проделали большой путь, что позволило в наше непростое время обеспечить проверенными препаратами больных гемофилией в России и за рубежом».

Факторы свертывания крови компании «Генериум» создавались в рамках государственной программы «Фарма-2020» и входят в перечень стратегически значимых лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства РФ.

Источник: АО «Генериум»

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