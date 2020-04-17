ФАС возбудила дела против iHerb, Яндекса и Google по признакам нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба, рассмотрев материалы о распространении рекламы интернет-магазина iHerb на сервисах поисковых систем Яндекс и Google, определила возбудить производство по делам в отношении iHerb, Яндекса и Google по признакам нарушения законодательства РФ. Это следует из документов, опубликованных на официальном сайте ФАС.

«ФВ» обнаружил в базе решений и правовых актов ФАС опубликованные определения о возбуждении дел по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе в отношении iHerb, Яндекса и Google .

Как следует из документов, ФАС рассмотрела обращение СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище» с жалобой на распространение в поисковых системах Google и Яндекс рекламы интернет-магазина iHerb и препаратов, в состав которых входят растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

ФАС установила, что 27 марта 2020 года при наборе в строке поиска систем Google и Яндекс словосочетания «перец опьяняющий купить» под строкой поиска было отображено объявление с пометкой «реклама» следующего содержания: «Реклама ru.iherb.com», «Перец опьяняющий — iHerb.com», «Корень кавы-кавы, 60 растительных жидких фитокапсул… ru.iherb.com > Корень-кавы-кавы-60 реклама».

Это вещество внесено в Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхождения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище (приложением к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Таким образом участники дела нарушают ФЗ «О рекламе» (п.2 ст.7 и п.4 ст.2), сообщает ФАС.

Рассмотрение дела в отношении iHerb, Яндекса и Google назначено на 28 мая, следует из документов ФАС.

«ФВ» отправил запросы в iHerb, Яндекс и Google, а также в СРО «Союз производителей биологически активных добавок к пище». На момент публикации компании не предоставили комментариев.

Оксана Баранова

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