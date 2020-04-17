Большинство провизоров и фармацевтов против доставки на дом рецептурных препаратов

Сотрудники аптек не считают правильным разрешать доставку на дом рецептурных препаратов. Такое мнение высказали 68% из 1731 опрошенного провизора, фармацевта и заведующего аптекой из 37 регионов России. Опрос провела компания «Фармзнание» по просьбе «Фармвестника».
Компания «Фармзнание» провела онлайн-опрос «Выбор первостольника», чтобы узнать, как фармспециалисты относятся к легализации дистанционной продажи лекарств. В нем приняли участие 1315 фармацевтов и провизоров, 381 заведующий аптек и 35 работников аптек других специальностей.
Опрос показал, что за принятием закона о дистанционной продаже лекарствами внимательно следили 58% опрошенных. Еще 32% респондентов читали новости по теме, если те попадались им на глаза. Остальные же 10% ответили, что не следят за происходящим.
К разрешению доставки лекарств на дом фармспециалисты относятся скептически. Лишь 7% уверенно заявили, что давно пора ее легализовать. Поддерживают разрешение доставки только при условии ее осуществления специалистами с фармобразованием 31% опрошенных. За использование в работе курьеров высказались лишь 13%. Категорически против доставки выступили 44% специалистов, которые считают, что это лишняя нагрузка на аптеки.
Лишь 5% респондентов считают, что рецептурные препараты можно доставлять на дом так же, как и безрецептурные. Против выступили 68% опрошенных. При этом 27% допустили возможность доставки на дом рецептурных препаратов, если это будет сделано силами фармспециалистов.
Мы задали вопрос сотрудникам аптек, готовы ли они сами доставлять лекарства на дом покупателям. Голоса разделились таким образом: 30% ответили «да», если будет достойная оплата за это, 15% также ответили утвердительно при условии, что руководство не оставит им другого выбора. Не согласны заниматься доставкой ни при каких условиях 43% опрошенных.
Вопрос, готовы ли при этом специалисты оказывать услуги консультирования при доставке лекарств на дом, разделил мнения специалистов практически поровну. «Да» — ответили 10%, «да, если покупателю это будет необходимо» — 39%. Мнения «нет, консультировать в подьезде не буду» придерживаются 51% опрошенных.
|Вопрос
|Ответ
|Кол-во
|Процент
|Вы:
|фармацевт
|588
|34
|провизор
|727
|42
|заведующая (-ий) аптекой
|381
|22
|другой вариант
|35
|2
|Следите ли вы за принятием закона о дистанционной продаже и доставке лекарственных препаратов?
|да, слежу из интереса
|606
|35
|да, т.к. это напрямую меня касается
|398
|23
|читаю, только если попадается информация
|554
|32
|не слежу
|173
|10
|Как относитесь к тому, что скоро лекарственные препараты можно будет заказать онлайн с доставкой на дом?
|поддерживаю, давно пора
|121
|7
|поддерживаю, только если доставку будут осуществлять специалисты с фармобразованием
|537
|31
|поддерживаю, только если доставку будут осуществлять курьеры
|225
|13
|я против, потому что это лишние проблемы и нагрузка для сотрудников аптек
|762
|44
|другое (напишите)
|86
|5
|Согласны ли вы с тем, что рецептурные препараты можно доставлять на дом так же, как и безрецептурные?
|да
|87
|5
|нет
|1177
|68
|только, если доставлять будет специалист с фармацевтическим образованием
|467
|27
|Будет ли доставка лекарств на дом пользоваться спросом у покупателей?
|да, это удобно, большинство захотят покупать с доставкой
|571
|33
|кому-то удобно, но 80% продолжат приходить в аптеки сами
|831
|48
|нет, на доставку перейдут не более 5-10% покупателей
|294
|17
|другое (напишите)
|35
|2
|Будет ли ваша аптека осуществлять доставку лекарств?
|да, ждем окончательных разъяснений, чтобы организовать доставку
|138
|8
|пока подождем, посмотрим, как будут действовать другие аптеки
|139
|8
|нет, будем работать как раньше
|346
|20
|не знаю, как решит руководство
|1073
|62
|другое (напишите)
|35
|2
|Лично вы готовы осуществлять доставку лекарств на дом?
|да, если будет достойная оплата
|519
|30
|да, если руководство не оставит выбора
|260
|15
|нет, ни за что
|744
|43
|я заведующая (-ий)
|208
|12
|Готовы ли вы оказывать услуги консультирования при доставке лекарств на дом?
|да
|173
|10
|да, если покупателю это будет необходимо
|675
|39
|нет, консультировать в подъезде не буду
|883
|51
|Сколько, на ваш взгляд, должна стоить доставка на дом?
|бесплатно
|190
|11
|100—250 рублей
|294
|17
|около 400—500 рублей
|156
|9
|зависеть от суммы заказа (доставлять от 1000 рублей)
|589
|34
|зависеть от суммы заказа (доставлять от 2000 рублей)
|502
|29
Оксана Баранова
pharmvestnik