ФАС возбудила дела против iHerb, Яндекса и Google по признакам нарушения закона о рекламе » Большинство провизоров и фармацевтов против доставки на дом рецептурных препаратов Сотрудники аптек не считают правильным разрешать доставку на дом рецептурных препаратов. Такое мнение высказали 68% из 1731 опрошенного провизора, фармацевта и заведующего аптекой из 37 регионов России. Опрос провела компания «Фармзнание» по просьбе «Фармвестника». Компания «Фармзнание» провела онлайн-опрос «Выбор первостольника», чтобы узнать, как фармспециалисты относятся к легализации дистанционной продажи лекарств. В нем приняли участие 1315 фармацевтов и провизоров, 381 заведующий аптек и 35 работников аптек других специальностей. Опрос показал, что за принятием закона о дистанционной продаже лекарствами внимательно следили 58% опрошенных. Еще 32% респондентов читали новости по теме, если те попадались им на глаза. Остальные же 10% ответили, что не следят за происходящим. К разрешению доставки лекарств на дом фармспециалисты относятся скептически. Лишь 7% уверенно заявили, что давно пора ее легализовать. Поддерживают разрешение доставки только при условии ее осуществления специалистами с фармобразованием 31% опрошенных. За использование в работе курьеров высказались лишь 13%. Категорически против доставки выступили 44% специалистов, которые считают, что это лишняя нагрузка на аптеки. Лишь 5% респондентов считают, что рецептурные препараты можно доставлять на дом так же, как и безрецептурные. Против выступили 68% опрошенных. При этом 27% допустили возможность доставки на дом рецептурных препаратов, если это будет сделано силами фармспециалистов. Мы задали вопрос сотрудникам аптек, готовы ли они сами доставлять лекарства на дом покупателям. Голоса разделились таким образом: 30% ответили «да», если будет достойная оплата за это, 15% также ответили утвердительно при условии, что руководство не оставит им другого выбора. Не согласны заниматься доставкой ни при каких условиях 43% опрошенных. Вопрос, готовы ли при этом специалисты оказывать услуги консультирования при доставке лекарств на дом, разделил мнения специалистов практически поровну. «Да» — ответили 10%, «да, если покупателю это будет необходимо» — 39%. Мнения «нет, консультировать в подьезде не буду» придерживаются 51% опрошенных. Вопрос Ответ Кол-во Процент Вы: фармацевт 588 34 провизор 727 42 заведующая (-ий) аптекой 381 22 другой вариант 35 2 Следите ли вы за принятием закона о дистанционной продаже и доставке лекарственных препаратов? да, слежу из интереса 606 35 да, т.к. это напрямую меня касается 398 23 читаю, только если попадается информация 554 32 не слежу 173 10 Как относитесь к тому, что скоро лекарственные препараты можно будет заказать онлайн с доставкой на дом? поддерживаю, давно пора 121 7 поддерживаю, только если доставку будут осуществлять специалисты с фармобразованием 537 31 поддерживаю, только если доставку будут осуществлять курьеры 225 13 я против, потому что это лишние проблемы и нагрузка для сотрудников аптек 762 44 другое (напишите) 86 5 Согласны ли вы с тем, что рецептурные препараты можно доставлять на дом так же, как и безрецептурные? да 87 5 нет 1177 68 только, если доставлять будет специалист с фармацевтическим образованием 467 27 Будет ли доставка лекарств на дом пользоваться спросом у покупателей? да, это удобно, большинство захотят покупать с доставкой 571 33 кому-то удобно, но 80% продолжат приходить в аптеки сами 831 48 нет, на доставку перейдут не более 5-10% покупателей 294 17 другое (напишите) 35 2 Будет ли ваша аптека осуществлять доставку лекарств? да, ждем окончательных разъяснений, чтобы организовать доставку 138 8 пока подождем, посмотрим, как будут действовать другие аптеки 139 8 нет, будем работать как раньше 346 20 не знаю, как решит руководство 1073 62 другое (напишите) 35 2 Лично вы готовы осуществлять доставку лекарств на дом? да, если будет достойная оплата 519 30 да, если руководство не оставит выбора 260 15 нет, ни за что 744 43 я заведующая (-ий) 208 12 Готовы ли вы оказывать услуги консультирования при доставке лекарств на дом? да 173 10 да, если покупателю это будет необходимо 675 39 нет, консультировать в подъезде не буду 883 51 Сколько, на ваш взгляд, должна стоить доставка на дом? бесплатно 190 11 100—250 рублей 294 17 около 400—500 рублей 156 9 зависеть от суммы заказа (доставлять от 1000 рублей) 589 34 зависеть от суммы заказа (доставлять от 2000 рублей) 502 29 Оксана Баранова

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