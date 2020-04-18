Информация об эффективности remdesivir вызвала рост акций Gilead Sciences

Акции Gilead Sciences выросли на фоне частичных данных клинических исследований препарата remdesivir в США.

Бумаги американской компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») выросли на 16% после появления в СМИ информации о данных клинических исследований (КИ) препарата remdesivir для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 в США, сообщает Reuters.

Исследования проводились на базе университетской больницы Чикагского университета. Как отмечают исследователи, у больных наблюдалось быстрое снижение температуры тела и улучшение респираторных симптомов. Почти все пациенты были выписаны из больницы.

В компании заявили, что требуется тщательный анализ данных для того, чтобы сделать заключение по результатам КИ, которые ожидаются в конце апреля.

В университете отметили, что информация попала в СМИ без разрешения.

Чикагский университет – один из 152 клинических центров, принимающих участие в несравнительных КИ remdesivir у пациентов с тяжелой формой заболевания. Это означает, что в исследованиях не участвует плацебо-группа для сравнения результатов. В КИ препарата у пациентов с COVID-19 средней тяжести участвуют 169 центров.

В КИ в Университете Чикаго приняли участие 113 тяжело больных пациентов, большинство из которых поправились и были выписаны. Двое пациентов скончались.

В феврале 2020 года Национальный институт по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США приступил к рандомизированным клиническим исследованиям remdesivir с участием 800 пациентов, которые получают препарат или плацебо. Результаты будут известны уже после окончания КИ компании Gilead Sciences.

Илья Дугин

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