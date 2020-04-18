Представители фармотрасли вошли в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов

Виктор Харитонин, Алексей Репик, Владимир Евтушенков и Вадим Якунин вошли в рейтинг Forbes «200 богатейших российских бизнесменов». А самым богатым бизнесменом страны признан Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», с состоянием 19 700 млн долл. «Интеррос» владеет компанией «Петровакс Фарм».

Forbes опубликовал рейтинг «200 богатейших российских бизнесменов», в который вошел ряд бизнесменов, имеющих активы в фармотрасли.

Основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин, состояние которого составляет 2300 млн долл., занял 43 место в рейтинге. Харитонин и Егор Кульков являются владельцами 99% акций «Отисифарм».

Основной владелец фармкомпании «Р-Фарм» (90%) Алексей Репик на 48 месте рейтинга. Его состояние – 2100 млн долл.

В апреле 2017 года японская корпорация Mitsui & Co договорилась о покупке 10% акций «Р-Фарма». В октябре стороны объявили о закрытии сделки. По данным квартального отчета Mitsui & Co, японская корпорация заплатила за акции 22 млрд японских йен (или 196 млн долл. по курсу на день закрытия сделки). Репик с сентября 2014 года является президентом общественной организации «Деловая Россия», член Экономического совета при Президенте России.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков на 65 месте рейтинга. Его состояние – 1500 млн долл. Среди активов АФК – сеть клиник «Медси», «Синтез» (46,5%) и Alium (26,3%).

Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин занимает 102 строку рейтинга с состоянием 1000 млн долл. Фармацевтический холдинг «Протек» (83,7%), включает дистрибьюторский бизнес («Фирма ЦВ «Протек»), аптечные сети («Ригла», «Будь здоров!» и «Живика») и производственные активы («ФармФирма Сотекс», «Протеиновый контур» и «Рафарма»).

Елена Сидорова

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