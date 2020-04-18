В США предложили запретить патенты на препараты против COVID-19

Группа представителей Демократической партии в Палате представителей Конгресса США потребовала запретить патенты для препаратов против SARS-CoV-2. Демократы также высказались за разумные цены на такие препараты и прозрачную систему отчетности о расходах для их производителей.

На основе принципов запрета на патенты, разумного ценообразования и прозрачной отчетности объединились четыре руководителя комитетов и подкомитетов Палаты представителей Конгресса США. Они потребовали включить эти принципы в следующий пакет мер комплексной поддержки, который конгресс примет в ближайшие несколько недель, сообщает Law360.

Демократы намекнули на поддержку со стороны спикера палаты, а также интерес со стороны некоторых республиканцев.

Несколько компаний попытаются раздуть цены на препараты для лечения COVID-19 и получить большую прибыль. «Мы видим неотложную необходимость защитить потребителей от взвинчивания цен представителями Большой фармы и обеспечить доступность лекарств для всего населения», – заявила представитель от штата Иллинойс Джен Шаковски, возглавляющая подкомитет по энергетике и торговле.

Законодатели считают, что на препараты для лечения COVID-19 не должны распространяться эксклюзивные права. Они привели пример компании Gilead Sciences Inc. («Гилеад Сайенсиз Инк.»). В марте Gilead попыталась получить эксклюзивные права сроком на 7 лет на экспериментальный препарат remdesivir, который потенциально может быть использован при COVID-19. FDA присвоило препарату орфанный статус, но через несколько дней отозвало его по просьбе Gilead из-за резкой критики со стороны законодателей и организаций по защите прав пациентов.

«Эксклюзивные права определяют, кто имеет доступ к препаратам, кто может их производить и как можно расширить производство для удовлетворения потребностей пациентов. Мы не можем допустить, чтобы эти решения принимала одна корпорация, мотивируемая стремлением получить прибыль», – говорит Шаковски.

Второй продвигаемый демократами принцип – разумное ценообразование, независимо от того, использовали ли фармпроизводители государственное финансирование на этапе R&D. Федеральное правительство уже инвестировало 31 млрд долл. в исследования препаратов и вакцин против SARS-CoV-2, напомнила представитель от штата Коннектикут Роза Делауро, возглавляющая подкомитет по ассигнованиям на здравоохранение.

«Недоступный по цене препарат на 100% неэффективен», – заявил представитель от штата Техас Ллойд Доггетт, руководитель бюджетного подкомитета по вопросам здравоохранения.

Третий принцип – прозрачность расходов.

Нельзя определить разумные цены на препараты, не зная точно, сколько фармкомпании тратят на их разработку, отмечает Шаковски. Она требует раскрытия реальных затрат в каждой фазе клинических исследований и информации об объеме государственного финансирования на этапе R&D.

Представитель от штата Орегон Питер Дефацио, возглавляющий комитет по транспорту, предложил законодателям восстановить правила, действовавшие до 1990-х годов. Тогда государственным органам разрешалось вмешиваться в ценообразование на препараты, разработка которых проводилась при финансовой поддержке федерального правительства. Дефацио вместе с сенатором Берни Сандерсом давно ищет возможности вернуть эти правила в жизнь.

Татьяна Кублицкая

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