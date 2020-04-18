Минздрав обновил рекомендацию по лечению ОРВИ на период пандемии

Минздрав РФ добавил в список препаратов для назначения при лечении ОРВИ энисамия йодид, а также риамиловир, представленный в России Триазавирином (риамиловир) от «Медсинтеза». Схемы лечения легких форм ОРВИ, каждый случай которых теперь рассматривается как подозрительный на COVID-19, не изменились. Минздрав РФ добавил в список препаратов для назначения при лечении ОРВИ энисамия йодид, а также риамиловир, представленный в России Триазавирином (риамиловир) от «Медсинтеза». Схемы лечения легких форм ОРВИ, каждый случай которых теперь рассматривается как подозрительный на COVID-19, не изменились.

Минздрав опубликовал вторую версию временных рекомендаций по диагностике и лечению ОРВИ в период пандемии коронавирусной инфекции. В схемах назначения противовирусных препаратов от ОРВИ оставлены осельтамивир, занамивир, умифеновир, а также добавились энисамия йодид и риамиловир.

Оригинальный эписамия йодид под ТН Амизон производит украинский «Фармак». У Амизона есть российский дженерик Нобазит от «Авексимы».

Триазавирин – российская разработка, принадлежащая «Медсинтезу», препарат зарегистрирован в 2014 году как средство для лечения гриппа. В феврале партия Триазавирина была передана в Китай для исследований на эффективность от коронавирусной инфекции, препарат планировали испытать по этому показанию и в России.

В текущую версию схем назначения противовирусных препаратов не вошел приводимый в прошлых рекомендациях имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин от «Валента Фарм»). Он упоминается среди используемых в целом препаратов интерферонов и иммунотропных препаратов – наряду с азоксимера бромидом (ТН Полиоксидоний от «Петровакс Фарм»), оксодигидроакридинилацетатом (Неовир от «Фармсинтеза»).

Приводимые схемы лечения легких форм ОРВИ с подозрением на COVID-19 не изменились, они по-прежнему включают комбинации «препаратов с доказанной эффективностью в отношении сезонных ОРВИ» (в примерах в этом качестве выступает умифеновир, известный под ТН Арбидол от «Отисифарм» Виктора Харитонина, и интерферон альфа) и малые дозы потенциально эффективных лекарств от коронавирусной инфекции – мефлохина и гидроксихлорохина.

На 17 апреля в России зарегистрировано 32 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2,6 тысячи человек.