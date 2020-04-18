«Сколково» оплатит 75% стоимости разработок для борьбы c COVID-19

Фонд «Сколково» упростил порядок получения грантов на проекты по разработке систем предотвращения распространения SARS-Cov-2, защиты здоровья и снижения риска инфицирования коронавирусом на работе и в местах потенциального скопления людей. Три четверти стоимости таких решений будут софинансироваться фондом через специальный грант, процесс их выдачи будет ускорен, а каждая компания – участник сможет получить до трех грантов. Фонд «Сколково» упростил порядок получения грантов на проекты по разработке систем предотвращения распространения SARS-Cov-2, защиты здоровья и снижения риска инфицирования коронавирусом на работе и в местах потенциального скопления людей. Три четверти стоимости таких решений будут софинансироваться фондом через специальный грант, процесс их выдачи будет ускорен, а каждая компания – участник сможет получить до трех грантов.

Упрощенный порядок распространяется на тест-системы, изделия и приборы для диагностики SARS-CoV-2 в лабораторных и домашних условиях, вакцины для профилактики заражения COVID-19, системы для отслеживания и сбора информации по контактам инфицированных пациентов, а также на решения, направленные на соблюдение режима социального дистанцирования.

Максимальный объем частных инвестиций для проектов установлен на уровне 25% от бюджета проекта, остальные 75% стоимости оплатит фонд. Допускается привлечение в качестве инвестиций собственных средств компании, а количество грантов, которые одновременно может получать и использовать один разработчик, увеличено до трех.

В начале апреля 2020 года Фонд развития промышленности (ФРП) запустил программу займов с льготной ставкой 1% для предприятий, выпускающих медизделия и лекарства для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Объем займов составит от 50 млн до 500 млн рублей. Заявки будут рассматриваться в ускоренном режиме, софинансирования со стороны компаний не потребуется.

Правительство РФ выделило ФРП на эти цели 10 млрд рублей из резервного фонда. Два займа на увеличение производства калидавира на общую сумму 1 млрд рублей под 1% от ФРП уже получил «Фармасинтез» Викрама Пунии.