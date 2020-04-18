Forbes: Виктор Харитонин за год почти удвоил свое состояние

Основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин, суммарная стоимость активов которого за год выросла на $1,1 млрд, с итоговым показателем $2,3 млрд занял в нынешнем рейтинге Forbes «200 богатейших российских бизнесменов» 43-ю строчку. Рост состояния Харитонина составители рейтинга объясняют переоценкой стоимости принадлежащих ему фармкомпаний, акции которых подорожали на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Принадлежащая Виктору Харитонину «Отисифарм» производит противовирусный препарат Арбидол (умифеновир), исследуемый на эффективность от COVID-19 и вошедший во временные рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Харитонин является основным собственником фармкомпании «Генериум», фармпроизводителя «Биокад», разрабатывающего вакцину от COVID-19.

Также бизнесмену принадлежит ГК «МедИнвестГрупп», объединяющая центры «ПЭТ-Технолоджи», производства радиофармпрепаратов, Gamma Clinic, оснащенную установкой «гамма-нож», сеть клиник «К+31» и авторский проект академика Константина Лядова «Клиники Лядова».

В нынешнем рейтинге Forbes оказался на 43-м месте вместо прошлогоднего 87-го, опередив таким образом своего ближайшего конкурента Алексея Репика, основного владельца группы «Р-Фарм», занявшего 48-е место с тем же капиталом, что и годом ранее – $2,1 млрд. Forbes решил не переоценивать компанию Репика, так же ведущую клинические испытания нескольких препаратов на эффективность от коронавируса.

У бывшего совладельца «Фармстандарта» Егора Кулькова осталось $400 млн, с которыми он попал на 199-ю строчку рейтинга.

Вадим Якунин, владелец группы «Протек», объединяющей одноименного дистрибьютора, аптечную сеть «Ригла» и несколько производств, сохранил, по данным Forbes, капитал в $1 млрд, но занял в нынешнем рейтинге 102-ю строчку, потеряв две позиции.

Не изменилось финансовое положение и Владимира Евтушенкова, основного собственника АФК «Система», владеющей сетью клиник «Медси», а с 2019 года – долями в курганском «Синтезе» и ставропольском «Биокоме». Евтушенков стал 65-м с состоянием в $1,5 млрд.

Сохранил за собой 4-ю строчку ТОП200 владелец «Северстали» Алексей Мордашов (его «Севергрупп» в 2017 году купила 98% сети клиник «Скандинавия»), хотя его состояние сократилось с $20,5 в 2019 году до $16,8 млрд в 2020 году.

Капитал Романа Авдеева, чей Московский кредитный банк в 2019 году получил 19,65% «Аптечной сети 36,6», сократился в два раза, до $750 млн, с которыми банкир занял 124-ю позицию против прошлогодней 61-й.

Виктор Вексельберг, основатель ГК «Ренова», владеющей вместе с американской Medtronic производителем коронарных стентов и катетеров «Стентекс», потерял за год из-за персональных санкций $1 млрд, и предприниматель с показателем $10,5 млрд попал на 12-ю строчку рейтинга.

Самым богатым бизнесменом страны, по версии Forbes, оказался Владимир Потанин, чей «Интеррос» владеет компанией «Петровакс Фарм». Активы лидера рейтинга оцениваются в $19,7 млрд.

Источник: Forbes