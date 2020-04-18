Фармацевтическая фабрика Galenika начнет производить хлорохин

Фармсубстанция для производства хлорохина поступила в Сербию, об этом 16 апреля заявила директор Республиканского фонда здравоохранения Саня Радоевич-Шкодрич. Производить препарат будет фармкомпания Galenika («Галеника»).

«Производя препарат в нашей стране, мы обеспечим его достаточное количество и, таким образом, мы будем готовы к пандемии», — сказала Радоевич-Шкодрич.

По ее словам, государство должно быть готово к разным ситуациям, связанным с повышенным спросом на лекарства, однако нужно заботиться и о том, чтобы не закупать слишком много, ведь может истечь срок годности препарата, а с другой стороны, нужно быть готовым и к такой ситуации – как в Италии.

Радоевич-Шкодрич пояснила, что хлорохин – это уже давно используемый в медицине противомалярийный препарат, его применяют и при лечении злокачественных новообразований. В данный момент препарат используют для лечения пациентов с COVID-19.

Она подчеркнула, что хлорохина в Сербии было достаточно для всех пациентов, даже до начала производства на «Галенике», но поскольку инфицированные коронавирусом продолжают выявляться, то количество препарата, соответственно, уменьшается.

gmpnews