«ВЕРТЕКС» настаивает на соблюдении срока введения системы маркировки лекарств

В условиях эпидемии, экономического кризиса и повышенного спроса на медикаменты крайне важны уверенность в подлинности лекарств, прослеживаемость их движения на рынке и защищенность пациентов от продукции сомнительного качества. В связи с этим возможный перенос срока обязательной маркировки лекарств может дискредитировать ранее принятые на государственном уровне решения, а также обострить риски фальсификата, дефицита и завышения цен на отдельные препараты.

Так российский фармпроизводитель «ВЕРТЕКС» считает, что установленный срок обязательной маркировки препаратов с июля 2020 года оптимальный, при этом предприятие готово к нему еще с января, поскольку именно такой срок планировался изначально и был утвержден федеральным законом за подписью Президента РФ.

Соответствующие письма о необходимости соблюдения срока маркировки «ВЕРТЕКС» направил на имя Михаила Мишустина, Вячеслава Володина и Дениса Мантурова, а также генерального директора ЦРПТ Дмитрия Алхазова.

«Невозможно долго находиться в подвешенном состоянии. Если бизнес-процессы не были отлажены до начала эпидемии коронавирусной инфекции и до сих пор, то невозможно было бы успеть к старту маркировки и без COVID-19, — прокомментировал Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС». — Иначе переносить срок можно бесконечно – с таким успехом будет лучше маркировку совсем отменить».

Компания солидарна и с оператором маркировки, компанией ЦРПТ. Согласно сообщениям в прессе, ЦРПТ не видит предпосылок для откладывания даты введения обязательной маркировки лекарств. Механизм контроля за оборотом препаратов особенно необходим для выполнения антикризисных поручений правительства в этой сфере, обеспечения доступности и точного учета лекарств и безопасности онлайн-торговли препаратами.

«Большинство участников рынка подготовилось к введению маркировки уже к началу 2020 года. Продления переходного периода до 1 июля 2020 года было более чем достаточно для внедрения всех систем и процедур», — цитируют СМИ пресс-службу ЦРПТ.

Необходимость старта системы мониторинга движения препаратов в срок также связана с ужесточением контроля цен во время эпидемий и легализацией дистанционной торговли лекарств. Как известно, Владимир Путин подписал соответствующий Указ о розничной торговле 17 марта и потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта. В апреле президент также подписал два закона об ужесточении наказания за распространение поддельных лекарств, действия которых направлены на повышение защиты граждан от фальсификата лекарств и БАД при распространении через интернет. В свою очередь, Минпромторг разработал законопроект об уголовной ответственности за оборот лекарств без маркировки, а также за ее подделку — проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части разграничения ответственности за нарушение требований в сфере маркировки товаров средствами идентификации)».

С начала эксперимента маркировки прошло три года, за это время могли отрегулировать работу системы даже те, кто в нем не участвовал. Отсрочка в полгода также позволила еще лучше подготовиться к обязательной маркировке. Поэтому сложно представить, что какие-то компании откладывали налаживание важных процессов на период за три месяца до ее старта, – добавили в компании.

gmpnews