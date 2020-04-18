АРФП не ожидает перебоев с лекарствами

«На сегодняшний день перебоев с лекарствами нет и не ожидается. Мы располагаем достаточными запасами препаратов и сырья, созданы все необходимые резервы», – заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев на онлайн – конференции ИД Коммерсант «Последние новости фарминдустрии и «антивирусные инвестиции» 16 апреля.

По его словам, препараты для симптоматического лечения, жаропонижающие, противовирусные лекарства безрецептурного отпуска в наличии есть. Компании не только исполняют все свои обязательства, но и оперативно реагируют на запросы системы здравоохранения и рынка. Так, компания «Полисан» — производитель препарата «Циклоферон» существенно нарастила производство. Она обеспечивает не только пациентов России и ЕАЭС, но и поставляет препараты в страны Юго-Восточной Азии.

«По просьбе правительства Индонезии в страну были отправлены лекарства для профилактики и лечения новой вирусной инфекции, сейчас готовится аналогичная отправка во Вьетнам», — подчеркнул глава АРФП.

Виктор Дмитриев обратил внимание, что на производствах усилены меры эпидбезопасности сотрудников. В защитных костюмах работают даже сотрудники склада и цеха упаковки. Исполняя предписания главного санитарного врача России, на предприятиях всем изменяют температуру три раза в день, при первых признаках заболевания сотрудник будет отправлен к врачу и домой. Вернутся на производство он сможет лишь со справкой о полном здоровье. Выявленных случаев заболевания на фармпроизводстве пока не зафиксировано.

Подводя итоги сложившейся ситуации в стране и мире Виктор Дмитриев поблагодарил врачей, которые ежедневно спасают людей, рискуя собственной жизнью и здоровьем. Он выразил надежду, что в медицине, политике, социальной сфере и экономике многое изменится в лучшую сторону. Прежде всего повысится ответственность тех, кто принимает решения.

«С ежедневным подвигом медиков мы видим, к сожалению, и чиновников, а порой и ведомства, которые действуют как в поговорке «кому война, а кому мать родна», — подытожил эксперт.

Пресс-служба АРФП

gmpnews