Kaneka будет поставлять фармингредиенты для увеличивающегося выпуска Avigan®

Kaneka Corporation достигла соглашения с FUJIFILM Corporation о поставке активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) для противогриппозного препарата Avigan® в таблетках (МНН: favipiravir, фавипиравир), который будет использоваться для лечения нового коронавируса COVID-19.

На фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19 японским правительством было принято решение об увеличении запасов, достаточного для лечения 2 млн человек, препарата Avigan®, обладающего, по некоторым оценкам, эффективностью против COVID-19. В связи с чем, компания FUJIFILM намерена расширить свои производственные мощности и приступить выпуску таблеток Avigan®.

Поскольку компания Kaneka уже давно завоевала у крупнейших фармпроизводителей мира высокую оценку за возможности в сфере разработки процессов, оптимизации производственных технологий и обеспечения стабильного качества фармацевтических препаратов, то именно её и выбрали в качестве основного поставщика АФИ для производства препарата Avigan®. Тем не менее, чтобы начать поставки фармсубстанций уже в июле этого года, компания планирует оптимизировать собственную производственную базу за счет капиталовложений, изменений в распределении персонала и корректировок производственного плана.

В компании также добавили, что Kaneka Eurogentec (Бельгия) уже приступила к поставкам реагентов к ПЦР тестам для COVID-19. Параллельно с этим наращивается потенциал компании в области контрактного производства вакцин против нового коронавируса, с использованием таких технологий, как высококачественная иРНК и плазмоидная ДНК.

gmpnews