Минздрав не смог закупить лекарство от ВИЧ

Минздрав отменил три аукциона по закупке комбинированного препарата рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин от ВИЧ на сумму 2,3 млрд руб. На торгах не было подано ни одной заявки.

Минздрав объявил торги 28 февраля на закупку препарата от ВИЧ рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин, 16 марта конкурсы признаны не состоявшимися, так как не поступило ни одной заявки, следует из аукционной документации на портале zakupki.gov.ru.

Препарат рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин выпускает Janssen под торговым наименованием «Эвиплера». Лекарство защищено патентом до декабря 2028 года. По данным AlphaRM, в 2018 году Минздрав закупил препарата на 1,55 млрд руб., такая же сумма была в 2019 году. При закупках в прошлом году за начальную цену контракта была принята зарегистрированная стоимость препарата в перечне ЖНВЛП — 799,4 руб. за таблетку.

В 2020 году начальная цена контракта снизилась на 26,6% — до 586,5 руб. за таблетку. Это произошло из-за регистрации цены на дженерик.

В декабре 2018 года воспроизведенный препарат «Тенрилтаб» зарегистрировало АО «Фармасинтез», в апреле 2019 года зарегистрирована цена препарата – 586,5 руб., которая и легла в основу контракта в 2020 году. Представитель компании пояснил «ФВ», что производитель не участвует в госторгах на поставку этого лекарства, так как еще не закончилась патентная защита оригинального лекарства.

В 2019 году поставщиком препарата был «Фармстандарт». Когда определится поставщик 2020 года, пока не известно, новые торги Минздрав пока не объявил.

Как сообщили «ФВ» в Коалиции по готовности к лечению (ITPCru), аналогичная ситуация сложилась и с закупками в регионах: те торги, где за основу начальной цены была взята стоимость дженерика, не состоялись.

«По нашему мнению, такая ситуация может привести к еще большему дефициту препарата в субъектах. Уже сейчас пациенты с ВИЧ чаще жалуются на отсутствие именного этого лекарства. Теперь госзаказчикам придется объявлять торги заново, соответственно срок поставки тоже может быть позже планируемого изначально», – отметил глава отдела мониторинга ITPCru Алексей Михайлов.

«ФВ» отправил запрос в Минздрав.

Елена Калиновская

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