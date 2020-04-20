В России одобрен отечественный препарат для терапии метастатической меланомы

Минздрав одобрил российский препарат «Пролголимаб» для лечения метастатической меланомы. Средство относится к группе ингибиторов PD-1.

20 апреля Минздрав одобрил применение первого российского ингибитора PD-1 пролголимаба («Фортека») для терапии метастатической меланомы. Лекарственное средство производит биотехнологическая компания BIOCAD.

Механизм действия пролголимаба, как и других представителей этой группы препаратов, заключается в восстановлении нормального иммунного ответа на опухолевые клетки. Это позволяет Т-лимфоцитам распознавать и уничтожать злокачественные образования.

Решение об одобрении этого препарата было принято по результатам клинического исследования, представленного компанией BIOCAD в 2019 году. В исследование MIRACULUM включили 126 пациентов с неоперабельной меланомой кожи из России и Белоруссии. Полный или частичный ответ на терапию наблюдался у 48% пациентов, которые получали пролголимаб раз в две недели в качестве первой линии терапии.

У большинства ответивших на терапию пациентов ответ сохранялся на протяжении всего срока наблюдения. 12-месячная выживаемость без прогрессирования в этой группе составила 44,6%, общая выживаемость — 71,8%. Исследование показало, что у препарата благоприятный профиль безопасности, нежелательные явления привели к отмене терапии в 3,2% случаев.

Как отметил представитель BIOCAD, клинические исследования препарата для лечения рака шейки матки и немелкоклеточного рака легкого сейчас проводятся в Евросоюзе и Китае.

Анастасия Теслина

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