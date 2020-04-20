Рустем Муратов стал президентом ОАО «Синтез»

Генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков возглавил управляющую компанию АО «Фарм-Центр», которая займется стратегическим управлением «Синтеза» и «Биокома». Оперативное руководство будет осуществлять президент «Синтеза» Рустем Муратов, следует из официального сообщения компании.

Совет директоров ОАО «Синтез» (входит в АФК «Система», также акционером является ОА «Нацимбио») 20 апреля 2020 года утвердил новую структуру управления предприятием. Генеральному директору АО «Фарм-Центр» Сергею Клыкову переданы полномочия по стратегическому и корпоративному управлению «Синтезом» и «Биокомом», а президент «Синтеза» Рустем Муратов займется операционным руководством.

Ранее, с апреля 2018 года, он занимал пост директора по коммерции и маркетингу ОАО «Синтез». В новом качестве он будет отвечать за исполнение бюджетных показателей, развитие продуктового портфеля и R&D.

«Мы решили реформировать систему управления и разделить ряд операционных и стратегических задач, что позволит вывести бизнес на новый уровень», – рассказал Сергей Клыков.

На фото: Сергей Клыков

Коммерческое направление ОАО «Синтез» возглавит Екатерина Славгородская, ранее занимавшая должность руководителя Департамента продаж и продвижения.

Оперативным управлением «Биокома» продолжит заниматься исполнительный директор Александр Сергеев.

Как писал «ФВ», в августе прошлого года АФК «Система» приобрела 46,5% акций ОАО «Синтез» (Курган) и 75,1% акций ЗАО «Биоком» через холдинговую компанию Sinocom Investments Limitedу у Marathon Group. Согласно официальной информации, сумма сделки составила 11,8 млрд руб.

Согласно базе СПАРК, остальной пакет акций «Синтеза» распределен между «Нацимбио» (32,38%) и Национальным расчетным депозитарием (13,68%). Другие собственники «Биокома» – четыре физических лица (24,9%).

Елена Калиновская

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