Индия разрешила импорт лекарств с низким остаточным сроком годности

Индия снизила требования по сроку годности импортируемых препаратов.

На фоне ситуации с поставками лекарств из-за коронавируса Центральное управление по стандартизации и контролю лекарственных средств Индии (CDSCO) разрешило импорт всех лекарственных препаратов с остаточным сроком годности менее 60% при условии, что импортеры гарантируют портовым властям их продажу и применение до полного истечения срока годности, сообщает The Economic Times.

Соответствующий документ будет направлен во все морские и воздушные порты Индии.

Как говорится в документе, регулятор получает от отраслевых объединений многочисленные сведения о возникающих в портах сбоях, в результате чего срок годности лекарств становится ниже дозволенных 60%.

Импортеры обратились к регулятору с просьбой снизить порог срока годности на все импортируемые медикаменты, включая вакцины и препараты биологического происхождения, на период три месяца с даты поставки вплоть до нормализации поставок.

Согласно Правилам производства и применения лекарственных и косметических средств Индии от 1945 года, все импортируемые лекарственные препараты должны соответствовать требованиям, в т.ч. по сроку годности. Лицензирующий орган не вправе разрешать импорт препаратов с остаточным сроком годности ниже 60% на момент поставки.

В отдельных случаях при предоставлении обоснований необходимости в письменном виде регулятор может разрешить импорт лекарств с меньшим сроком годности, но до его истечения.

Илья Дугин

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