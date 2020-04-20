Цены на китайские субстанции в Индии резко выросли

Цены на активные фармацевтические субстанции (АФС) и ключевые химикаты для производства лекарственных препаратов против COVID-19 выросли в 3–10 раз.

Этому способствовали недобросовестное ценообразование, расцвет черного рынка, дефицит и ослабление рупии, пишет The Times of India.

Самый большой рост цен наблюдается на АФС для производства противомалярийного препарата гидроксихлорохин – почти в 10 раз – с 6,5 тыс. рупий (84,8 долл.) в феврале и 7,7 тыс. рупий (87,9 долл.) в марте до 70 тыс. рупий (913,6 долл.) за килограмм. Спрос на препарат резко вырос в США после того, как Дональд Трамп высоко отозвался о его эффективности.

В Индии крупнейшими производителями готового препарата и фармсубстанций являются компании Ipca Labs («Ипка Лэбз») и Zydus Cadila («Зидус Кадила»).

По словам одного из топ-менеджеров Ipca, компания в последнее время не продает субстанции для производства препарата, поскольку должна обеспечивать внутренние потребности. Он также отметил, что в Индии цена на препарат осталась неизменной, но стоимость производства АФС выросла более чем вдвое вследствие увеличения цен на сырье и химикаты из Китая в 5–6 раз.

Цены на субстанции для производства азитромицина выросли с февраля на 80–100% – до 16 тыс. рупий (208,8 долл.) за килограмм. Азитромицин применяется для лечения COVID-19 в комбинации с гидроксихлорохином. Дефицита препарата в Индии нет.

Индия закупает в Китае около 80% месячного запаса АФС для производства азитромицина. В настоящее время поставки сократились, т.к. Китай поставляет их в Европу и США.

Цены на парацетамол в Индии не изменились, на витамин D3 выросли почти втрое. Цена на АФС для производства препарата ивермектин также увеличилась.

На рост цен на АФС также повлияли повышение курса доллара примерно на 10% и сокращение импорта из Китая.

Кроме того, не последнюю роль в росте цен на субстанции и готовые лекарственные формы играют перегруженность складов в морских и воздушных портах Индии и логистические проблемы.

Илья Дугин

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