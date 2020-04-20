ИБХ РАН приступил к разработке вакцины против COVID-19

К разработке новой вакцины против COVID-19 приступил Институт биоорганической химии РАН совместно с РОСНАНО ПАО «Фармсинтез». В ней будет использована технология синтетических псевдовирионных наночастиц.

По прогнозам, вакцина будет создана до конца 2020 года. Проект Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) и РОСНАНО ПАО «Фармсинтез» (Санкт-Петербург) рекомендован к реализации рабочей группой Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава с участием экспертного совета РАН.

В основе вакцины лежит оригинальная технология создания синтетических псевдовирионных наночастиц, заключенных в липосомы. Наночастицы содержат фрагмент S-белка коронавируса вместе с кодирующими их генетическими векторами. Рекомбинантные ДНК-вакцины считаются перспективным направлением в профилактике инфекций за счет использования механизма, имитирующего естественную работу иммунной системы человека, указано в пресс-релизе. При введении в организм синтетические наночастицы доставляют ДНК и белки непосредственно в антиген-представляющие клетки иммунной системы. Это обеспечивает развитие быстрого иммунного ответа и формирование устойчивого иммунитета.

По словам директора ИБХ РАН академика Александра Габибова, разработка института изначально включает ряд технологических инноваций. «За основу взята технология, которая ранее прошла экспериментальную проверку на моделях инфекций, вызываемых вирусами гриппа штамма Sichuan, гепатита В, гепатита Е».

По словам заместителя директора по науке ИБХ РАН Ивана Смирнова, по прогнозам, результаты доклинических испытаний будут готовы осенью этого года. На основании полученных данных можно делать выводы и планировать дальнейшие исследования. «Мы прогнозируем, что получим результаты токсикологических исследований биологической и противовирусной активности кандидатной вакцины. Будут использованы специальные нокаутные мыши». Технология для создания кандидата против COVID-19 ранее использовалась в вакцине для профилактики ВИЧ, которая находится на I фазе клинических исследований на добровольцах.

ВОЗ сообщает о 115 кандидатах в вакцины. В России разработкой вакцины занимается ГНЦ «Вектор». Из шести потенциальных кандидатов будут отобраны два. По оценкам центра, клинические исследования начнутся в мае.

Елена Воронина

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