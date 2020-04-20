«Биоком» нарастит производство гидроксихлорохина в связи с пандемией COVID-19

Ставропольский фармацевтический завод «Биоком» (входит в АФК «Система») временно перепрофилировал мощности под производство гидроксихлорохина, который вошел в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19. К концу апреля предприятие планирует выпустить около 170 тыс. упаковок препарата, до этого годовой объем его производства не превышал 4 тыс. Первые партии гидроксихлорохина уже направлены в различные регионы.

Ранее «Биоком» получил разрешение Минздрава на проведение клинического исследования (КИ) гидроксихлорохина при COVID-19. Исследование проводится на базе Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, участие в нем примут 120 пациентов. Окончание испытания запланировано на март 2021 года.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), среди российских производителей регистрационное удостоверение на гидроксихлорохин имеется только у ЗАО «Биоком», из зарубежных – у «Нью-Фарм Инк» (Канада), «Санофи-Авентис Ирландия Лимитед» (Ирландия), «Ипка Лабораториз Лимитед» (Индия). Производством готовой лекарственной формы на территории России занимается только отечественная компания.

Анастасия Теслина

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