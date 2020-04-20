Представители фармсообщества выступили против продажи лекарств через постаматы

Почта России считает, что при соблюдении холодовой цепи и других требований к хранению препараты могут доставляться в постаматы, расположенные в почтовых отделениях. Это должно повысить доступность лекарственной помощи в тех территориях, где нет аптечных пунктов.

Интерес Почты России к фармрынку продиктован желанием обеспечить равный доступ жителей страны к лекарственной помощи. Сегодня 38 млн россиян лишены этой возможности. Для них Почта России готова не только открывать аптечные пункты в своих отделениях и доставлять лекарственные препараты силами собственных почтальонов и курьеров, но и открывать постаматы. Об этом заявил советник заместителя генерального директора по электронной коммерции Леонид Зондберг в ходе сегодняшнего вебинара «Новая реальность на фармрынке» в рамках конференции OMNI PHARMA.

Почта России проанализировала ситуацию с доступностью лекарственной помощи в стране и пришла к неутешительным выводам: 38 млн человек вынуждены преодолевать 5 и более километров до ближайшего аптечного пункта, при том что неподалеку от них имеется почтовое отделение связи. Если бы там можно было организовать постаматы, это бы существенно облегчило жизнь россиян, полагают в Почте России.

«Наш проект click & collect предполагает, что пункты выдачи заказа в случае с фармпродукцией будут оборудованы с соблюдением холодовой цепи, – уточнил Зондберг. – Если соответствующие правила будут приняты, мы, получив лицензию на розничную фармацевтическую деятельность, сможем выдавать такие заказы».

Генеральный директор сети аптек «Нео-Фарм», председатель Координационного совета РААС Евгений Нифантьев раскритиковал эту идею.

«Почему аптека должна получать лицензию, вести 40 журналов, иметь фармацевтов и провизоров, наблюдать у себя по 10 проверяющих органов, а Почта России должна иметь железную коробочку под названием постамат?», – недоумевает Нифантьев.

Он призвал «не ломать устоявшийся фармацевтический рынок ради того, чтобы прокормить 350 тыс. работников Почты России».

«Постаматы и пункты выдачи заказов – это то, чего не должно быть на этом рынке ни в коем случае», – резюмировал спикер.

С ним согласилась и исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», член президиума правления «Опоры России» Мария Литвинова.

Леонид Зондберг предложил дождаться решений правительства и правил, которые будут регулировать онлайн-торговлю препаратами: компания будет руководствоваться исключительно ими. При этом он дал понять, что прогресс не остановить, покупатели сами решат, что им будет удобнее, и посоветовал изучить европейский опыт.

Впрочем, это не единственный проект, который Почта России готова предложить фармацевтическому рынку.

«Мы думаем над своей товарной витриной (отдельный сайт, где представлены товары из множества магазинов. Спикер уточнил, что в компании не называют это маркетплейсом. – прим. автора) и обсуждаем это с некоторыми нашими партнерами, – рассказал Зондберг. – Это для тех фармацевтических производителей, которые захотят получить доступ к 15 миллионам пользователей, уже скачавших наше приложение».

Екатерина Погонцева

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