Власти Индии потребовали запастись препаратами для интенсивной терапии COVID-19

Перечень из 55 наименований лекарственных препаратов составлен Минздравом Индии и опубликован и Центральным управлением по стандартизации и контролю лекарственных средств (CDSCO), сообщает Business Standard.

Помимо этого Минздрав составил более общий перечень жизненно необходимых лекарств, запасов которых должно хватить на три месяца вследствие введенного в стране режима строгой изоляции.

В перечень препаратов для применения в отделениях реанимации и интенсивной терапии вошли кардиотропные и седативные средства, миорелаксанты, антибиотики и антимикробные препараты, медикаменты для небулайзерной терапии, препараты для внутривенного введения и противоэпилептические средства. В более общий перечень – обезболивающие препараты, антибактериальные, противогрибковые и противовирусные средства, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдельно правительство потребовало от производителей, ритейлеров и дистрибьюторов создать достаточный запас гидроксихлорохина в таблетках по 200 мг и азитромицина в таблетках по 500 мг для пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также у носителей вируса с асимптоматикой, в т.ч. медперсонала и членов семей заболевших.

Индийские власти постоянно проводят мониторинг лекарственных препаратов и санитайзеров с целью недопущениях их дефицита на фоне срыва глобальных поставок из-за коронавируса.

Илья Дугин

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