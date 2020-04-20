Великобритания произведет миллион доз потенциальной вакцины против COVID-19 до ее одобрения

Миллион доз потенциальной вакцины против COVID-19, над которой работают ученые из Оксфордского университета, уже находится в производстве и будет доступен к сентябрю.

По информации группы британских разработчиков вакцины против COVID-19, миллион доз вакцины-кандидата будет готов еще до завершения клинических исследований, сообщает Reuters.

Разработчики действуют на свой страх и риск. Большой объем экспериментальной вакцины ChAdOx1 nCoV-19 будет произведен до того, как клинические исследования подтвердят ее эффективность. В случае неудачи этот объем не будет востребован.

ChAdOx1 относится к типу рекомбинантных вакцин на основе вирусных векторов. Сейчас в мире, как минимум, пять вакцин такого типа проходят клинические исследования.

Группа исследователей из Оксфордского университета ведет набор добровольцев в клиническое исследование (КИ) I фазы. Параллельно изготовлением вакцины занимается сеть производителей на семи предприятиях в разных странах. Помимо Великобритании и других европейских стран производственные площадки расположены в Индии и Китае.

По данным ученых, начальные затраты на производство вакцины составят десятки миллионов фунтов стерлингов. Исследователи признают и принимают риски продолжения масштабного производства до подтверждения эффективности вакцины.

Источники финансирования проекта не раскрываются.

КИ II фазы с участием субъектов в возрасте от 18 до 55 лет планируется начать через несколько недель. Позже в исследование будут включены участники более старшего возраста.

КИ III фазы с участием около 5 тыс. добровольцев запланировано на конец лета.

Руководители группы исследователей в достаточной степени уверены в положительных результатах исследований. Такую уверенность выразил проф. Эдриан Хилл, директор Института Э. Дженнера по исследованию вакцин при Оксфордском университете. Его поддерживает профессор вакцинологии Сара Гилберт, также представляющая Оксфорд.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik