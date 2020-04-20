Москвичи с COVID-19 получат бесплатные лекарства при лечении на дому

Москвичи с подтвержденным COVID-19 и подозрением на это заболевание, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний смогут получить бесплатные лекарства в соответствии со схемами лечения, назначенными врачом и утвержденными столичным Департаментом здравоохранения.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 18 апреля указ № 44-УМ, в соответствии с которым жители Москвы с подтвержденным COVID-19, подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний смогут получить бесплатные лекарства в соответствии со схемами лечения, назначенными врачом и утвержденными столичным Департаментом здравоохранения. Указ размещен на сайте www.mos.ru

«Организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Департаментом здравоохранения города Москвы», – указано в документе.

Кроме того, бесплатные противовирусные препараты предоставляются и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения в Москве этой инфекции. Перечень таких препаратов утверждает Департамент здравоохранения Москвы.

Елена Сидорова

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