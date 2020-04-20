ФРП выдал более 10 млрд руб. займов на производство продукции для борьбы с коронавирусом

ФРП выдал более 10 млрд руб. производителям самой востребованной сейчас продукции: экспресс-тестов для выявления коронавируса, аппаратов искусственной вентиляции легких, антисептиков, медицинских масок, средств индивидуальной защиты, противовирусных лекарственных препаратов и тепловизоров.

В конце марта 2020 года Фонд развития промышленности (ФРП) запустил новую программу «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Она нацелена на финансирование предприятий, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия. Для финансирования проектов по новой программе правительство выделило ФРП 10 млрд руб. Размер займа может составлять от 50 до 500 млн руб. под 1% годовых сроком до двух лет. В первый год заемщик освобожден от уплаты основного долга. Об этом сообщается в пресс-релизе ФРП.

«В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд руб. 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд руб. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объемы производства или начали выпускать необходимую продукцию», – подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

ФРП рассматривает проекты в ускоренном режиме и по упрощенной форме. От финансово устойчивых компаний не требуется предоставление «твердых» залогов. Это позволило в разы сократить время на подготовку документов и оперативно профинансировать производство продукции.

С привлечением займов ФРП в размере 1,6 млрд руб. Уральский приборостроительный завод в 10 раз нарастит производство аппаратов искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М» и выпустит более пяти тысяч единиц продукции до конца мая (15 тыс. штук до конца года). Кроме того, предприятие из Московской области «Интероко» благодаря займу в 500 млн руб. обеспечит производство более 900 тыс. дыхательных контуров и 3,5 млн фильтров для аппаратов ИВЛ. Использование одноразовых контуров особенно актуально в условиях большого потока пациентов.

Завод «Медсинтез» в Свердловской области и компания «Фармасинтез» в Иркутской области благодаря займам ФРП общим объемом 1,2 млрд руб. увеличат выпуск противовирусных лекарственных препаратов. Эти компании до конца мая выпустят 1 млн упаковок лекарств.

Группа компаний «Арнест» с привлечением займов ФРП на 1,3 млрд руб. расширит в Тульской области, Алтайском и Ставропольском краях производство дезинфицирующих аэрозолей и гелей-антисептиков «Септима». Предприятия планируют в 2020 году дополнительно выпустить более 33 млн единиц средств, предназначенных для быстрой дезинфекции рук, воздуха и различных поверхностей.

С помощью займа на 500 млн руб. московская компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» запустила производство экспресс-тестов для диагностики различных инфекционных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию (COVID-19). Технология компании позволяет в 8 раз сократить время выполнения теста (с 4 ч до 30 мин) при сохранении высокой точности результатов.

Раменский приборостроительный завод из Московской области получил заем в размере 400 млн руб. на производство систем очистки и обеззараживания воздуха. До конца мая будет произведено 7 тыс. таких систем.

Предприятие «Авангард» из Ленинградской области увеличит производство масок до 5 млн штук в день и антибактериальных салфеток до 1,6 млн пачек в день. Льготный заем в размере 500 млн руб. пойдет на закупку оборудования и материалов. В 2020 году предприятие намерено выпустить 630 млн масок.

В Тамбовской области за счет займа ФРП в размере 489 млн руб. на производственных мощностях корпорации «Росхимзащита» будет произведено 100 тыс. защитных костюмов для врачей-инфекционистов.

В Ивановской, Ленинградской, Новосибирской, Свердловской, Тверской областях, Пермском крае и Республике Татарстан одобрено финансирование целого ряда проектов по производству марли, медицинских масок, защитных очков и одноразовых перчаток на общую сумму более 1,4 млрд руб.

Из-за высокого спроса на программу принято решение докапитализировать ФРП еще на 30 млрд руб., говорится в сообщении.

pharmvestnik