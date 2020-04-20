Портфельная компания «Роснано» и THELMA Therapeutics разработают лекарство от коронавируса

Санкт-петербургская фармацевтическая компания ПАО «Фармсинтез» и южно-корейская биотехнологическая компания THELMA Therapeutics Co.,Ltd. заключили соглашение о разработке новой улучшенной версии препарата «Неовир» для профилактики и лечения COVID-19, которая будет поставляться на мировые рынки совместно партнерами проекта. Об этом сообщается в пресс-релизе российской фармкомпании.

При этом права на оригинальный препарат «Неовир» остаются у «Фармсинтеза», условия данного соглашения на него не распространяются.

Этот препарат с МНН оксодигидроакридинилацетат входит в список препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения и профилактики гриппа. Он также указан во временных методических рекомендациях «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии СOVID-19».

В соответствии с условиями соглашения создание нового препарата пройдет в несколько этапов и займет не менее одного года. Для их реализации «Фармсинтез» предоставит необходимую для проведения клинических исследований партию лекарственного препарата и производственные ноу-хау, в то время как THELMA Therapeutics приступит к доклиническим и клиническим испытаниям. В случае успеха корейская компания планирует поставлять лекарство в страны всего мира путем совместного с ПАО «Фармсинтез» владения патентами на лечение COVID-19.

Акционеры портфельной компании: EрhaG AS, Opko Health, АО «Роснано», менеджмент ПАО «Фармсинтез». Общий бюджет проекта 1,86 млрд руб., доля АО «Роснано» – 1,19 млрд руб. Об этом сообщается на сайте «Роснано».

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