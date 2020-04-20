Компания Alium начала отгрузки через PharmaSpace

Российский фармацевтический производитель Alium (ФП «Оболенское», «Биннофарм») и маркетплейс прямых контрактов PharmaSpace подписали договор о сотрудничестве и договор поставок с логистическим партнером платформы ГК «Сантэнс».

В ближайшее время продукция фармпроизводителя будет доступна для заказа и поаптечного развоза в личном кабинете интернет-платформы.

Отгрузки так называемого уровня «фулфилмент» (наполнение) напрямую от производителя в аптеки в режиме 24 часов обеспечивают два конвейера «Сантэнс», рассказали в компании. Эти современные и скоростные распределительные центры находятся недалеко от инфраструктурных транспортно-логистических узлов Московской и Новосибирской областей. «Последняя миля» в обеспечении аптек вне Московского и Новосибирского региона, а также прилегающих к ним областей, осуществляется через кросс-докинг в течение 48 часов с момента автоматизированного дозаказа в системе PharmaSpace.

«Alium — быстро развивающаяся компания с растущим ресурсом дальнейшего расширения в коммерческом сегменте российского фармацевтического рынка, — прокомментировал генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» PharmaSpace Герман Иноземцев. — Вновь запускаемые бренды и хорошо известные блокбастеры компании получили прямой доступ на полки аптек не только в больших городах и аптечных сетях, но и в среднеразмерных локациях. PharmaSpace отвечает за скорость и прозрачность этой открытой системы обмена информацией, предложениями и самим товаром».

«Мы всегда шли и остаемся приверженцами пути развития прямых взаимоотношений с организованным российским фармритейлом, — отметил генеральный директор Alium Андрей Белашов. — При использовании PharmaSpace мы ожидаем и в дальнейшем усиливать маркетинговый потенциал нашего портфеля, уровень взаимопонимания и взаимодействия с российским фармритейлом с целью своевременного и полномасштабного обеспечения наших сограждан надежными, качественными и современными лекарственными препаратами».

«Сейчас как никогда важна гибкость и скорость поставки лекарств в аптеки, — добавил генеральный директор ГК «Сантэнс», Андрей Осипов — Поэтому мы обеспечиваем не только скорость возобновления запасов на полках аптек востребованных препаратов, но и точность в объемах дозаказа и допоставки. Мы относительно недавно в сегменте поаптечного развоза, но уже можем с уверенностью сказать, что имеем определенные преимущества в компетенциях важных для розницы в условиях резко меняющегося уровня спроса на лекарства».

Напомним, Alium производит и реализует препараты семи лекарственных форм и фармацевтических субстанций: ампулы, шприцы, аэрозоли, таблетки, капсулы, растворы и суппозитории. Диверсифицированный портфель компании включает около 200 препаратов собственной разработки и дженериков.

Источник: ГК «Сантэнс»

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