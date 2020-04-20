Правительство предложило ограничить онлайн-аптекам зону доставки лекарств

Правительство предложило ограничить зоны доставки заказа из онлайн-аптеки одним регионом, следует из постановления, с которым ознакомился ТАСС.

Правительство разработало требования к дистанционной торговле безрецептурными препаратами. До доставки будут допущены аптечные организации, имеющие лицензию на розничную фармдеятельность и аттестат соответствия требованиям безопасности информации ФСТЭК России, следует из проекта постановления.

Доставка онлайн-заказов будет возможна только в рамках субъекта (и граничащих с ним населенных пунктов), в котором расположены аптечные организации, осуществляющие дистанционную розничную продажу. Ранее за ограничение доставки одним регионом выступали дистрибьюторы и аптечные сети.

При этом проект постановления не конкретизирует требования к лицам, которые будут осуществлять доставку. Доставлять лекарства сможет «работник аптечной организации или другая (сторонняя организация)», гласит законопроект.

Среди требований к аптекам, претендующим на дистанционную торговлю: наличие единого сайта и аттестата соответствия. Разрешения на онлайн-продажу будет выдавать Росздравнадзор (в течение 10 дней), который также займется ведением реестра сайтов онлайн-аптек, допущенных до дистанционной торговли.

При совершении заказа работник обязуется проинформировать клиента об условиях отпуска, свойствах и сроке годности препарата. Аптеки обязуются регистрировать поставки, внося соответствующую информацию в систему мониторинга движения лекарств.

Руслан Мавлиханов

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