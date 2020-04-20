В Минпромторге сообщили о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки

Денис Мантуров заявил, что за последние месяцы объемы производства выросли практически по всем товарам, средствам индивидуальной защиты и оборудованию, необходимым для борьбы с пандемией COVID-19. Ежедневно в стране производится 8 млн масок.

В России производится более 8 млн медицинских масок ежедневно, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по промышленности. Он отметил, что это уже больше того объема, который планировалось выпустить к концу месяца.

«За последний месяц практически по всем позициям мы нарастили производство в разы, создаем новые мощности более высокими темпами, чем даже в военное время», — сказал Мантуров. Министр отметил, что все товары, которые производятся сейчас в ускоренном темпе, в первую очередь рассчитаны на внутреннее потребление. «Завтра будем в еще больших объемах поставлять на экспорт», — добавил он.

Мантуров уточнил, что нарастить объемы производства удалось, в том числе, за счет средств Фонда развития промышленности, который одобрил около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд руб., а также профинансировал 30 проектов на сумму более 10 млрд руб.

Маргарита Грошева

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