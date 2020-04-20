Опубликован рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2019 года»

Аналитический центр Vademecum представил рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» за 2019 год. Совокупная выручка его участников достигла 918,9 млрд рублей, они заняли 71,6% коммерческого рынка фармацевтической розницы. Аналитический центр Vademecum представил рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» за 2019 год. Совокупная выручка его участников достигла 918,9 млрд рублей, они заняли 71,6% коммерческого рынка фармацевтической розницы.

В 2018 году на первые 200 сетей приходилось 65,8% рынка. Лидеры рейтинга – «Ригла» (бренды «Ригла», «Будь здоров», «Живика»), «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов») и «Имплозия».

Резко повысившийся в марте спрос на медицинские маски, антисептики и другие товары, ассоциируемые с защитой от коронавирусной инфекцией, вынудил аптечные сети адаптироваться к новым реалиям: искать поставщиков, договариваться о каналах поставок и вспоминать особенности ведения бизнеса в 90-е. С введением ограничительных мер спрос пошел на спад, и перспективы его восстановления до прошлогоднего уровня пока остаются туманными.

Дистрибьюторы, встретившие со стороны розницы запрос на увеличение лимитов товарного кредита, ужесточили работу с сетями, опасаясь «кидков»: стали требовать предварительного погашения задолженности, работать по предоплате. Поэтому сети, не имевшие ресурсов, остались без товара.

Об обстоятельствах и возможных последствиях такой стратегии – в исследовании «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2019 года.

Фото: deita.ru

vademec