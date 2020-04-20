Опубликован рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2019 года»

В 2018 году на первые 200 сетей приходилось 65,8% рынка. Лидеры рейтинга – «Ригла» (бренды «Ригла», «Будь здоров», «Живика»), «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов») и «Имплозия».
Резко повысившийся в марте спрос на медицинские маски, антисептики и другие товары, ассоциируемые с защитой от коронавирусной инфекцией, вынудил аптечные сети адаптироваться к новым реалиям: искать поставщиков, договариваться о каналах поставок и вспоминать особенности ведения бизнеса в 90-е. С введением ограничительных мер спрос пошел на спад, и перспективы его восстановления до прошлогоднего уровня пока остаются туманными.
Дистрибьюторы, встретившие со стороны розницы запрос на увеличение лимитов товарного кредита, ужесточили работу с сетями, опасаясь «кидков»: стали требовать предварительного погашения задолженности, работать по предоплате. Поэтому сети, не имевшие ресурсов, остались без товара.
Об обстоятельствах и возможных последствиях такой стратегии – в исследовании «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам 2019 года.
Фото: deita.ru