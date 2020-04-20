«Фармсинтез» и южнокорейская Thelma Therapeutics разрабатывают средство от коронавируса

Патентами на новый препарат будут совместно владеть «Фармсинтез» и Thelma Therapeutics.
По условиям соглашения, «Фармсинтез» предоставит необходимую для проведения КИ партию Неовира, Thelma Therapeutics займется доклиническими и клиническими испытаниями. Если эффективность препарата будет подтверждена, корейская компания будет поставлять лекарство на экспорт, «Фармсинтез» – на рынок России и стран СНГ.
Неовир – разработка «Фармсинтеза», индуктор эндогенного интерферона, применяется в том числе для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых ДНК- и РНК-геномными вирусами. К последней группе относится и семейство коронавирусов.
Невоир перечислен среди применяемых в лечении ОРВИ препаратов интерферонов и иммунотропных препаратов во второй версии временных рекомендаций Минздрава по диагностике и лечению ОРВИ в период пандемии коронавирусной инфекции.
Среди российских компаний свои препараты на эффективность от COVID-19 испытывают также «Р-Фарм» (олокизумаб – ингибитор интерлейкина-6 – и ингибитор интерлейкина-1), «Петровакс Фарм» (Полиоксидоний), «Биокад» делает свою вакцину.
ПАО «Фармсинтез» разрабатывает и производит фармсубстанции и лекарства как собственного портфеля, так и на условиях контрактного производства. 37% акций компании принадлежит ГК «Роснано». Своими ключевыми активами в «Фармсинтезе» называют американского разработчика перспективных лекарств Xenetic Bioscience и эстонского разработчика и производителя препаратов для рынков США, Европы и стран СНГ Kevelt AS. В 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, ПАО «Фармсинтез» выручило 281,8 млн рублей, чистая прибыль составила 59,8 млн рублей.
Thelma Therapeutics, ранее Medipartner Biotechnology, – основанная в Южной Корее в 1981 году биотехнологическая компания, инвестирующая в разработку новых лекарств и производство медицинских изделий.
Фото: pharmsyntez.com