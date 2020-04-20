Правительство РФ выделило Росгвардии 1,3 млрд рублей на закупку томографов и ИВЛ

В частности, распоряжением предполагается закупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), компьютерных томографов, обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, мониторов пациента, транспортировочных боксов, реанимационных консолей, дезинфекционных средств, анализаторов и средств индивидуальной защиты.
Ранее Правительство РФ направило 21,8 млн рублей на выплату стимулирующих надбавок врачам, работающим с пациентами c COVID-19 в подведомственных Росгвардии медучреждениях.
В конца марта 2020 года входящие в ГК «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и холдинг «Швабе» были назначены единственными поставщиками ИВЛ, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха до конца 2020 года. Правительство выделило на профильные закупки более 12,5 млрд рублей, при этом КРЭТ и «Швабе» обязаны поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.
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