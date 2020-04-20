Почему фарминдустрия не спешит уходить в онлайн «Фармсинтез» и южнокорейская Thelma Therapeutics разрабатывают средство от коронавируса » Правительство РФ выделило Росгвардии 1,3 млрд рублей на закупку томографов и ИВЛ Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением выделил Росгвардии 1,287 млрд рублей из резервного фонда на приобретение медицинских изделий для борьбы с COVID-19, а также на меры по профилактике и препятствование распространению инфекции среди сотрудников и личного состава силового ведомства. Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением выделил Росгвардии 1,287 млрд рублей из резервного фонда на приобретение медицинских изделий для борьбы с COVID-19, а также на меры по профилактике и препятствование распространению инфекции среди сотрудников и личного состава силового ведомства. В частности, распоряжением предполагается закупка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), компьютерных томографов, обеззараживателей воздуха, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, мониторов пациента, транспортировочных боксов, реанимационных консолей, дезинфекционных средств, анализаторов и средств индивидуальной защиты. Ранее Правительство РФ направило 21,8 млн рублей на выплату стимулирующих надбавок врачам, работающим с пациентами c COVID-19 в подведомственных Росгвардии медучреждениях. В конца марта 2020 года входящие в ГК «Ростех» концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и холдинг «Швабе» были назначены единственными поставщиками ИВЛ, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха до конца 2020 года. Правительство выделило на профильные закупки более 12,5 млрд рублей, при этом КРЭТ и «Швабе» обязаны поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.

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