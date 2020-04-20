Группа компаний «Фармасинтез» увеличила выручку за 2019 год на 36%

Группа компаний «Фармасинтез» объявляет финансовые итоги 2019 года: консолидированная выручка увеличилась на 36% и составила 22,7 млрд руб. (25,4 млрд руб. с НДС).

Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за 2019 год составила 5,5 млрд рублей, что на 26% выше показателя прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 24%.

Группа компаний «Фармасинтез» ежедневно обеспечивает бесперебойное производство своих лекарственных препаратов, 83% которых входят в перечень ЖНВЛП, работает над дальнейшим развитием продуктового портфеля и находится в стадии строительства нескольких заводов.

gmpnews