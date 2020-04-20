В Узбекистане началось создание научно-производственного фармацевтического кластера

В Узбекистане дан старт строительству Инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park» в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Проект нацелен на организацию производства инновационных лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения с высокими качественными характеристиками, обеспечение потребности населения в этой продукции, подготовку современных кадров, а также развитие отечественной фармацевтической отрасли в целом и создание эффективной инфраструктуры.

Концепция и план практических мер по организации кластера были утверждены президентом Узбекистана в январе текущего года.

С этой целью выделено 79 гектаров земли в Зангиатинском районе. Предусматривается создание единственного в регионе современного фармацевтического кластера с созданием более 1700 новых рабочих мест за счет реализации 14 инвестиционных проектов.

Кластер будет состоять из технопарка и промышленной зоны.

На территории технопарка расположатся сектора академической, научной деятельности и по разработке лекарственных средств. В частности, запланировано создание Фармацевтического технического университета, который будет готовить на основе международных образовательных стандартов высококвалифицированные кадры в области фармацевтики, медицинской техники, косметологии и других направлениях.

В промышленной зоне будут размещены производственные мощности ведущих фармацевтических компаний.

В дальнейшем планируется открыть здесь зарубежные клиники, медицинские центры, расширять инфраструктуру кластера.

Функции дирекции будет осуществлять Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.

gmpnews